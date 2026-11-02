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Урбанистика

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В перечень зеленых зон добавят десятки территорий, но новых парков и скверов от этого не появится

В правительстве Петербурга одобрили изменения в законе «О зеленых насаждениях общего пользования». Благодаря этому общее количество садов, скверов и парков в городе увеличится на 161 единицу, а их суммарная площадь — на 127 гектаров.

Katvic / Shutterstock

В законопроекте не идет речи о создании новых зеленых зон, однако он предполагает включение в перечень зеленых насаждений городского значения еще 47 территорий и изменение границ 143. На муниципальном уровне в список войдет 108 территорий, а корректировка границ затронет 170 существующих.

Закон должен защитить зеленые зоны города от капитального строительства. Губернатор Александр Беглов подчеркивает, что при создания комфортной городской среды не менее 30% территории Петербурга должно быть отведено под озеленение.

В январе Комитет по природопользованию сообщал о планах восстановить утраченные зеленые зоны в исторической части Петербурга. Тогда речь шла о высадке деревьев в 58 городских локациях. В октябре в Комблага заявили, что осенью этого года в городе планируют высадить более 200 растений, а в 2027-м — еще 800.

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