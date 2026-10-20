У Банковского моста спилили тополь, которому было больше 100 лет. Он снимался в фильмах и появлялся в Call of Duty

Тополь рос напротив здания СПбГЭУ у Банковского моста. Его посадили в 1914 году. Когда-то такие деревья высаживали вдоль канала Грибоедова — от Спаса на Крови до Гороховой улицы. Из всех высаженных тогда деревьев до наших дней смогло дожить только это растение.

Дерево появлялось в фильмах и новостных сюжетах. В 2019 году активисты включили его в акцию, посвященную старым деревьям Петербурга: на стволах устанавливали таблички с информацией о возрасте и породе растений.

Кроме того, тополь можно было увидеть в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. В миссии «Старые друзья» игрок оказывается в Петербурге, где разработчики воссоздали несколько узнаваемых городских мест — Казанский собор, Спас на Крови, Банковский мост и тот самый тополь.

Собака.ru направила запросы в Комитет по благоустройству и Комитет по природопользованию, чтобы выяснить причину спила дерева. На момент публикации ответы не поступили.

В январе Комитет по природопользованию сообщал о планах восстановить утраченные зеленые зоны в исторической части Петербурга. Тогда речь шла о высадке деревьев в 58 городских локациях.