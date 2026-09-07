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Урбанистика

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Сосновая роща и кусты черники: заброшенный пустырь в Комарово превратили в сквер

Зеленая зона находится у пересечения улиц Привокзальной и Кривцова. Там благоустроили участок площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Об этом отчитался вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях.

Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина
Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина
Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина

В сквере выложили пешеходные дорожки, восстановили газон, поставили скамейки и урны. Чтобы «сохранить природный характер места», его украсили крупными валунами, а также высадили горные сосны, рододендроны, чернику и другие растения. Название новой локации подберут местные жители с помощью голосования.

Тендер на благоустройство зеленой зоны на портале госзакупок появился в апреле этого года. Контракт оценили в 5,3 млн рублей. Работы планировали завершить к концу августа. Раньше на месте сквера находился заросший пустырь, отмечает «Комсомольская правда».

В мае петербургские СМИ сообщили о том, что в Комарово планируют создать писательский кластер по примеру подмосковного Переделкино. Как может выглядеть трансформация литературной точки притяжения по-петербургски и нужна ли она Комарову, Собака.ru выяснила у писателей, архитекторов и краеведов.

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