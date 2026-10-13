Выборг — уже давно не только про крендели, замок и парк Монрепо! На волне туристического бума (2,5 миллиона туристов в год!) город переживает урбанистический апгрейд: частные инвесторы берутся за заброшенные здания, которые годами ждали обновления. Один из самых амбициозных проектов — «Фабрика Матти»: памятник промышленной архитектуры конца XIX века превращают в культурно-деловой центр с крупнейшим в Выборге ивент-пространством на тысячу гостей, гастрокластером с локальным маркетом, гостиницей на полсотни номеров и летним амфитеатром со смотровой площадкой. Собака.ru рассказывает, как преобразится исторический комплекс, что здесь откроют в ближайшие годы и как подобные проекты могут изменить туристическую карту города. А еще — можно ли попасть внутрь уже сейчас (спойлер: здесь проводят выставки, концерты и даже стендапы!).
Бывшая фабрика Матти Пиетинена (общий вид)
Чем известна фабрика Матти Пиетинена
Каменное здание на углу Александровской и Императорской улиц (сегодня — Ленинградский проспект и Выборгская улица) для размещения столярной фабрики финского мастера-краснодеревщика Матти Пиетинена возвели в 1899 году по проекту архитекторов Эмиля Густафссона и Аллана Шульмана. К 1915 году его значительно перестроили: производство расширялось, а мебельному магазину уже не хватало места в доме самого предпринимателя. Сегодня это один из самых ярких образцов промышленной архитектуры рубежа XIX–XX веков в Выборге.
Более ста лет назад здесь изготавливали эксклюзивную мебель и интерьерную отделку из махагона, ореха и березы. Некоторые изделия сохранились до наших дней — например, в бывшем здании Финляндского торгового банка на проспекте Ленина, 12 можно увидеть деревянные панели с изображениями сеятеля, молотобойца и кораблей.
После смерти основателя предприятие постепенно пришло к банкротству, а в 1920-е его имущество распродали. Впоследствии эти стены занимали автосервис, магазин пластинок, типография и другие организации. После войны здесь выпускали оборудование для рыбной отрасли. Даже после преобразования в акционерное общество этот завод продолжал выполнять крупные, в том числе экспортные, заказы, но и он закрылся в 2016 году. Следующее десятилетие исторический комплекс пустовал, пока в 2025-м у него не появились новые владельцы, решившие вернуть его к жизни.
Каким будет общественное пространство «Фабрика Матти»
Вот уже несколько лет бывшую фабрику превращают в новый культурно-деловой центр Выборга — с гастрокластером и ивент-пространством. За проектом стоят предприниматели Сергей Бомбусов и Никита Малороссиянцев. Архитектурную концепцию, которую уже согласовали на Градостроительном совете Выборга, разработала команда бюро KLAUZURA — авторы проекта культурного квартала «Брусницын» в Петербурге.
Что появится на территории бывшей фабрики
Первую очередь площадью пять тысяч квадратных метров запустят в сентябре 2028 года. Для посетителей откроют книжный магазин, кафе и рестораны, гостиную для камерных мероприятий и более просторную площадку для крупных событий на тысячу человек, которая, как ожидается, станет самой большой в городе (ее концепцию разрабатывают в сотрудничестве с петербургским проектом Roof Place). К этому времени также благоустроят внутренний двор с летним амфитеатром на 400 зрителей со смотровой плошадкой. Второй этап намечен на начало 2029-го — тогда в историческом комплексе должна открыться гостиница на 57 номеров.
Дарья Мирошниченко
сооснователь архитектурного бюро KLAUZURA
Сегодня проект частично проходит экспертизу. Следующий этап — разработка рабочей документации, после чего приступим непосредственно к строительным работам. Мы также будем вести авторский надзор: я убеждена, что это неотъемлемая часть реализации архитектурного замысла.
Кроме того, наше бюро постоянно работает со смежными разделами. Это принципиально важно: в исторических зданиях необходима тщательная увязка инженерных систем, вентиляции и конструктивных решений. Здесь нельзя применять стандартный подход — он должен быть максимально индивидуальным. Мы постоянно за этим следим.
Сейчас собственники ожидают разрешения на строительство и рассчитывают приступить к работам в начале 2027 года. Параллельно команда подбирает резидентов: среди потенциальных участников уже есть молодежное кафе, известный магазин аутентичных комиксов, но их названия пока не раскрывают.
Кроме того, в рамках проекта создают Маркет локального продукта, куда уже вошли кондитерская мануфактура «Выборгская карамель» (специализируется на производстве сладостей ручной работы), а также местные производители зелени и клубники (в последнем случае — совместно с петербургским проектом «СитиФерма»). Переговоры с другими претендентами продолжаются.
Дарья Мирошниченко
сооснователь архитектурного бюро KLAUZURA
Пока идет рабочее проектирование, мы не прекращаем совместную работу с владельцами. Нам важно, чтобы проект был жизнеспособным, поэтому параллельно с подготовкой документации взаимодействуем с будущими резидентами: адаптируем под них отдельные решения, прорабатываем концепцию событийной площадки и технологии фуд-молла, рассматриваем разные варианты и схемы, чтобы пространство приносило пользу Выборгу.
Главный вход во внутренний двор, оформленный легкой металлической аркой
Открытая терраса, вдохновленная авторскими предметами мебельного дизайна начала XX века
По словам архитекторов, она соединит корпуса в единый архитектурный ансамбль
С нее также будет открываться панорамный вид на внутренний двор
Как именно преобразится бывшая фабрика
Главный принцип обновления — сохранить исторический облик, дополнив его современными решениями. Фасады останутся прежними: кирпичную кладку укрепят и бережно очистят, вернув ей первоначальные цвет и фактуру (сейчас на ней имеются сколы, а большая часть поверхности покрыта старой краской), утраченную отделку восстановят по архивным чертежам, а кровле придадут оригинальную форму.
При этом новые элементы не будут нарушать силуэт города и панораму бастиона Панцерлакс (оборонительного укрепления XVI века, расположенного рядом). А поскольку корпуса исторического комплекса относятся к разным типам застройки и имеют разный статус охраны, для каждого предусмотрят индивидуальный подход к восстановлению и приспособлению под современные функции.
Дмитрий Бумагин
урбанист и партнер архитектурного бюро KLAUZURA
Для нас принципиально важно, чтобы архитектурные проекты не оставались на бумаге. Поэтому мы разработали собственную методику «архитектурный продукт», основанную на переосмыслении подхода Double Diamond Британского совета по дизайну. Уже на начальном этапе мы изучаем не только архитектуру, но и городской контекст, экономику, дизайн-код и визуальный стиль будущего пространства.
Особое значение имеет историческая память места: все объекты, с которыми мы работаем, обладают охранным статусом. Чтобы найти оптимальные решения для бывшей фабрики, мы неоднократно встречались с главным архитектором Выборга, Градостроительным советом и местными жителями. Наша задача — превратить заброшенную территорию в современное пространство, сохранив ее локальную идентичность и соблюдая требования законодательства.
Самые заметные изменения произойдут во внутреннем дворе. Главный вход оформят легкой металлической аркой: она сможет трансформироваться в телескопический портал, а затем — в реберные конструкции открытой террасы. Последняя, в свою очередь, соединит корпуса в единый архитектурный ансамбль, а ее линии, вдохновленные авторскими предметами мебельного дизайна начала XX века, подчеркнут дух места. Еще одной необычной деталью станет карта старого Выборга, которая появится прямо в мощении внутреннего двора.
Тротуар со стороны лицевого фасада на Ленинском проспекте также озеленят и благоустроят
Что это значит для Выборга
По мнению урбаниста Дмитрия Бумагина, одна из задач подобных проектов — изменить привычный сценарий знакомства туристов с городом.
За последние годы некогда депрессивный приграничный райцентр превратился в востребованное направление с потоком около 2,5 миллиона гостей в год. Своей известностью он во многом обязан средневековому наследию и возможности почувствовать атмосферу европейского города, не выезжая из России.
Однако большинство путешественников приезжают из Петербурга всего на день и ограничиваются стандартным маршрутом: крендель, замок и парк Монрепо. К вечеру они возвращаются домой, практически не пользуясь гостиницами, редко посещая рестораны и покупая местную продукцию.
Такая модель туризма приносит городу сравнительно небольшую экономическую выгоду. Изменить ситуацию могут новые маршруты, раскрывающие менее известные страницы местной истории, считает эксперт. Сейчас над этим работают активисты, экспертное сообщество и частные инвесторы.
Дмитрий Бумагин
урбанист и партнер архитектурного бюро KLAUZURA
Я верю, что со временем это сработает благодаря появлению новых общественных пространств. Когда «Фабрика Матти» или, например, «Усадьба Киискиля» будут закончены и станут такими же узнаваемыми достопримечательностями, как замок, турист поймет: «За один день я Выборг не посмотрю». Он забронирует гостиницу, пойдет ужинать в местный ресторан, возьмет напрокат сап-борд. В результате гость получит насыщенный отдых и возможность глубже познакомиться с городом, местный бизнес — долгожданные «длинные деньги», а городская среда — ресурсы для комплексного восстановления.
Такой же точки зрения придерживаются и создатели «Фабрики Матти». Сергей Бомбусов и Никита Малороссиянцев убеждены, что промышленное здание в центре Выборга может стать перспективным местом не только для туристов, но и для местных жителей, предпринимателей и представителей творческих профессий. Главная амбиция собственников — сформировать сообщество, участники которого смогут обмениваться идеями, поддерживать друг друга и развивать креативный бизнес. При этом они рассматривают будущий комплекс как проект федерального масштаба, способный привлекать гостей со всей России.
Сергей Бомбусов
сооснователи «Фабрика Матти»
В условиях неопределенности на рынке бизнеса и недвижимости именно проекты, основанные на инициативе молодых предпринимателей, имеют большие долгосрочные перспективы. «Фабрика Матти» объединит разные форматы — как более консервативные, так и креативные. Для каждого направления мы ищем резидентов, которым будет интересна соответствующая форма участия.
Среди наших партнеров уже есть Центр креативной экономики Московской школы управления Сколково и Сбер. Кроме того, мы вошли в Совет по креативным индустриям Торгово-промышленной палаты и начинаем участвовать в формировании федеральной повестки в этой сфере. Выборг долго оставался недооцененным транзитным городом по пути в Финляндию, а теперь сам стал точкой назначения. Сегодня самое время запускать в нем проекты, ориентированные на будущее города.
Можно ли уже посетить «Фабрику Матти»
Несмотря на то что масштабное обновление исторического комплекса еще впереди, он уже принимает посетителей. На первом этаже главного здания работает «Гостиная Матти» — общественное пространство площадью 400 квадратных метров. Здесь проводят встречи городских сообществ, деловые и творческие мероприятия, в том числе форумы, посвященные креативным индустриям. В этом году во время кинофестиваля «Окно в Европу» эта площадка принимала стендап, на ее территории также проходила выставка «Выборг.Искусство». За анонсами новых событий можно следить в социальных сетях «Фабрики Матти».
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