Каким будет общественное пространство «Фабрика Матти»

Вот уже несколько лет бывшую фабрику превращают в новый культурно-деловой центр Выборга — с гастрокластером и ивент-пространством. За проектом стоят предприниматели Сергей Бомбусов и Никита Малороссиянцев. Архитектурную концепцию, которую уже согласовали на Градостроительном совете Выборга, разработала команда бюро KLAUZURA — авторы проекта культурного квартала «Брусницын» в Петербурге.

Что появится на территории бывшей фабрики

Первую очередь площадью пять тысяч квадратных метров запустят в сентябре 2028 года. Для посетителей откроют книжный магазин, кафе и рестораны, гостиную для камерных мероприятий и более просторную площадку для крупных событий на тысячу человек, которая, как ожидается, станет самой большой в городе (ее концепцию разрабатывают в сотрудничестве с петербургским проектом Roof Place). К этому времени также благоустроят внутренний двор с летним амфитеатром на 400 зрителей со смотровой плошадкой. Второй этап намечен на начало 2029-го — тогда в историческом комплексе должна открыться гостиница на 57 номеров.