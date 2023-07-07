Это Дарья Мирошниченко и Дарина Карасева (Klauzura) — авторы проекта культурного квартала «Брусницын» и первого независимого архитектурного коворкинга в России

Что вам самим нравится больше всего в «Брусницыне»?

Дарья: Места, которые создают новые ракурсы! В этом смысле лучшее, что здесь есть, — небольшие лоджии с шезлонгами у самого залива, которые как бы врезаны в набережную. В Петербурге мало мест, где можно спуститься к воде так близко. Потом, лоджии закрывают от ветра и частично — от взглядов других людей. Еще одна уникальная локация — пространство Roof Place на крыше, где устраивают концерты.

«Брусницын» — пока не законченный проект. Как он будет развиваться дальше?

Дарина: Прямо сейчас мы работаем над детской площадкой — справа от входа, напротив берега. С левой стороны стоит большое кирпичное здание без крыши, очень атмосферное, в нем думаем устроить летний кинотеатр. И делаем проект подворья для Анненкирхе, которое вот‑вот откроется в «Брусницыне»: речь идет о выставочном пространстве и летней террасе, мы скоро приступим к реализации.

Дарья: В «Брусницыне» еще много неиспользованных пространств, и постепенно им будет находиться применение. Завод Брусницыных был самым большим подобным предприятием в дореволюционном Петербурге, семье принадлежали два огромных участка земли вдоль Кожевенной линии, мы пока не освоили даже половину одного из них. Логика развития таких проектов в Петербурге спонтанная и поступательная, и нам это нравится: их идеологи сначала открывают часть пространств, смотрят, как петербуржцы реагируют, и уже потом решают, чем еще это место можно дополнить. Дальнейшая судьба «Брусницына» в известной степени непредсказуема, но тем и интересна. Мы продолжаем регулярно общаться с собственниками и обсуждать возможные сценарии развития.