Владимир Лисовский — наше всё в истории архитектуры, автор бестселлера «Три века истории Санкт-Петербурга» — о том, как полюбить модернизм и нужно ли сохранять его памятники

Лисовский: Модернизм возник на окраинах, которые были объявлены бывшими (ведь в социалистическом городе, тем более в таком, как Ленинград, их быть не могло).

Окраины преобразовывали в современные с помощью модернистских приемов. Причем довольно быстро. Глядя назад, можно сказать, что с 1950–1955 годов до конца 1960-х они уже сформировались, дав квартиры огромному количеству людей.

Как их тогда воспринимали? Тут в пользу окраин ничего сказать не могу. Я их воспринимал плохо: они были эталоном если не уродства, то какой-то недоделанности, недотепанности. Короче говоря, массовая жилая архитектура того времени, а это главное детище модернизма, воспринималась прежде всего негативно.

Прошло много лет, прежде чем кварталы новостроек приобрели человеческий вид. В том числе благодаря озеленению. Этот процесс я тоже наблюдал, так как сам был жителем одного из таких районов — Московского. Мне до сих пор там нравится. Я с удовольствием выхожу из дома и попадаю в настоящий парк: не надо ехать ни в Павловск, ни в Царское Село.