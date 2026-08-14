Морской вокзал признали памятником архитектуры! 5 причин увидеть легенду Гавани: от 78-метрового шпиля до мозаики «Роза ветров»!

Идея строительства Морского вокзала появилась еще в середине XX века, но реализовать ее удалось лишь к началу 1980-х. Свою основную функцию он выполнял на протяжении нескольких десятилетий, но утратил ее после открытия порта «Морской фасад» и последующего закрытия пункта пропуска через государственную границу. Сейчас в здании работают бизнес-центр, студенческое общежитие и небольшой отель, но оно требует реконструкции.

В 2026 году Морской вокзал признали памятником регионального значения. Одновременно с этим зампред Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик заявил, что в будущем его могут оборудовать под гостиницу. В Смольном это заявление не комментировали, но в прошлом году во время общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки для здания предлагали установить такие виды разрешенного использования, как «гостиничное обслуживание», «торговля» и «общественное питание».