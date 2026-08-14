Морской вокзал признали памятником архитектуры! 5 причин увидеть легенду Гавани: от 78-метрового шпиля до мозаики «Роза ветров»!

Сегодня от Морского вокзала осталось одно название: паромы и лайнеры, которые ходили отсюда в Европу, уже несколько лет не швартуются у местных причалов, а новой точкой притяжения в Гавани стал соседний «Севкабель Порт». Однако недавно здание получило шанс на будущее: его признали памятником архитектуры регионального значения. Чем оно уникально и почему его надо сохранить? Собака.ru попросила порассуждать об этом Александра Дединкина — искусствоведа, историка архитектуры, автора канала «Петербург. Вокруг Васильевского острова» и спикера Дома культуры Льва Лурье (этот обзор можно использовать как готовый гид!).
Без этих балконов здание было бы просто модернистским объемом. С ними оно становится кораблем
Балконы-паруса
Фасад семиэтажного здания стал одним из самых узнаваемых образов ленинградского модернизма благодаря легким панелям из алюминия, которые, словно паруса старинных фрегатов, надуваются балтийским ветром. Автор проекта, архитектор Виталий Сохин, специально ездил в командировку по портовым городам Европы, чтобы найти этот образ, и вернулся, по свидетельствам современников, «пропитанным духом морских странствий». Венчает здание 78-метровый шпиль со скульптурной композицией — позолоченной сферой с парусником и звездой, отсылающей к флюгеру Адмиралтейства, но говорящей на языке уже другой эпохи.
Даже вокзальные часы — настолько самостоятельная деталь, что вошли в предмет охраны наравне со шпилем и «парусами»
Часы
Фасаде центральной башни украшает скульптурная композиция с часами: темный бронзовый циферблат с золочеными римскими цифрами вписан в крестообразную раму, по четырем сторонам которой — фигуры полулежащих аллегорических персонажей, соединенные тяжелыми коваными цепями, а стрелка выполнена в виде золотого паруса. Именно эта деталь официально описана в предмете охраны как «часы, стилизованные под корабельный штурвал» — крест из цепей и фигур действительно читается как руль корабля, зафиксированный на самой высокой точке здания.
Идея строительства Морского вокзала появилась еще в середине XX века, но реализовать ее удалось лишь к началу 1980-х. Свою основную функцию он выполнял на протяжении нескольких десятилетий, но утратил ее после открытия порта «Морской фасад» и последующего закрытия пункта пропуска через государственную границу. Сейчас в здании работают бизнес-центр, студенческое общежитие и небольшой отель, но оно требует реконструкции.
В 2026 году Морской вокзал признали памятником регионального значения. Одновременно с этим зампред Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик заявил, что в будущем его могут оборудовать под гостиницу. В Смольном это заявление не комментировали, но в прошлом году во время общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки для здания предлагали установить такие виды разрешенного использования, как «гостиничное обслуживание», «торговля» и «общественное питание».
Архитекторы не оставили море только на фасаде — они занесли его внутрь здания
Интерьер
Внутри нет случайного декора: каждая деталь работает на общий образ. Пассажиров встречает мозаичная «Роза ветров» на полу и облицованные натуральным камнем колонны. Лестницы выполнены из гранита, а латунные поручни и часы в виде корабельного штурвала напоминают, что вы находитесь не просто в общественном здании, а в настоящем морском терминале. Даже ростр корабля стал частью художественного оформления интерьеров.
Главный эффект Морского вокзала не во внешнем облике здания: он скрыт под стеклянной крышей и удивляет, только когда вы оказываетесь внутри
Атриум
Композиция здания строится вокруг двух внутренних дворов-атриумов, которые наполняют массивный, почти крепостной объем естественным светом. Для советского общественного здания начала 1980-х такое решение было редкостью. Здесь атриумы работали не только эстетически, но и функционально, организуя движение больших пассажирских потоков почти как это делается в современных аэропортах.
Морской вокзал строили не ради кораблей. Его строили ради того, чтобы Ленинград снова увидел море
Морской фасад
Строительство Морского вокзала в Гавани стало одним из самых зримых воплощений идеи «обращения Ленинграда к морю» — градостроительной мечты Николая Баранова, десятилетиями жившей в советских генпланах второй половины ХХ века. Причальный комплекс, способный принимать крупные пассажирские суда, впервые в новейшей истории закрепил за городом статус настоящей морской столицы.
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