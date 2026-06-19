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Урбанистика

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Велодорожки, молодежный центр и набережная: на Охте начали строить Пейзажный парк

На территории будущего общественного пространства началась санитарная очистка леса от аварийных деревьев, сообщает вице-губернатор Евгений Разумишкин. Это один из этапов перед благоустройством зеленой зоны площадью 49 гектаров.

Более 90% деревьев и кустарников на этом участке в хорошем состоянии и будут сохранены, пишет чиновник. Под расчистку попадет около 6% аварийных деревьев, которые могут быть опасны для гуляющих. Расчистка продлится до 2 сентября. В 2027 году начнется следующий этап благоустройства.

Стоимость контракта на вырубку деревьев оценили в 87,4 млн рублей, следует из данных на госзакупках. Деньги на нее выделили из бюджета Петербурга. В парке появятся велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, а также прогулочные зоны, говорится в документах.

Проект Пейзажного парка стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. За него, по данным Смольного, проголосовали более 16,5 тысяч человек. Зеленая зона расположена в Красногвардейском районе между Пейзажной улицей и рекой Охтой, вблизи жилых комплексов «Новая Охта» и «Цветной город».

Концепцию пейзажного парка разработало бюро Wowhaus — авторы первых общественных пространств в Москве и России, в том числе Института Strelka, Крымской набережной, Парка Горького и Электротеатра Станиславский. Согласно проекту, в парке могут появиться молодежный центр из нескольких павильонов, набережная и зона для праздников. Собака.ru беседовала с одним из руководителей бюро Олегом Шапиро и выяснила у него, может ли Пейзажный парк на Охте стать немного заповедником.

Видео: Евгений Разумишкин

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