Концепцию пейзажного парка разработало бюро Wowhaus — авторы первых общественных пространств в Москве и России, в том числе Института Strelka, Крымской набережной, Парка Горького и Электротеатра Станиславский. Новое пространство разместится в северной части Красногвардейского района — между Пейзажной улицей и рекой Охтой. Общая длина парка составит 1,2 километра, ширина — до 750 метров.

Главная идея парка — создать место, в котором соседи смогут стать друзьями. Концепция нового пространства строится на трех основных принципах: архитектура, растворяющаяся в ландшафте; уважение к природе и формирование эко-мышления; создание места, которое станет для петербуржцев «своим».

Как при строительстве, так и при эксплуатации парка предлагается использование легких некапитальных объектов для создания востребованных тематических площадок, а также применение натуральных покрытий на всей территории парка. По проекту, павильоны в парке — легкие и проницаемые, что позволяет вписать их в природную окружающую среду.

Большая часть территории останется пейзажным парком, разбитым с учетом всех особенностей рельефа, с выявлением наиболее выигрышных пространств и с сохранением ценных деревьев. Дополнительно будут созданы локальные зоны для семейного отдыха в шаговой доступности от жилья. Заповедные территории в отдаленных частях парка будут сохранены и останутся «уголками нетронутой природы».