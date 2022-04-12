В Красногвардейском районе Петербурге появится пейзажный парк общей протяженностью 1,2 километра. Отдыхать здесь смогут горожане всех возрастов — от детей до пенсионеров. Рассказываем, каким будет новое пространство.
Концепцию пейзажного парка разработало бюро Wowhaus — авторы первых общественных пространств в Москве и России, в том числе Института Strelka, Крымской набережной, Парка Горького и Электротеатра Станиславский. Новое пространство разместится в северной части Красногвардейского района — между Пейзажной улицей и рекой Охтой. Общая длина парка составит 1,2 километра, ширина — до 750 метров.
Главная идея парка — создать место, в котором соседи смогут стать друзьями. Концепция нового пространства строится на трех основных принципах: архитектура, растворяющаяся в ландшафте; уважение к природе и формирование эко-мышления; создание места, которое станет для петербуржцев «своим».
Как при строительстве, так и при эксплуатации парка предлагается использование легких некапитальных объектов для создания востребованных тематических площадок, а также применение натуральных покрытий на всей территории парка. По проекту, павильоны в парке — легкие и проницаемые, что позволяет вписать их в природную окружающую среду.
Большая часть территории останется пейзажным парком, разбитым с учетом всех особенностей рельефа, с выявлением наиболее выигрышных пространств и с сохранением ценных деревьев. Дополнительно будут созданы локальные зоны для семейного отдыха в шаговой доступности от жилья. Заповедные территории в отдаленных частях парка будут сохранены и останутся «уголками нетронутой природы».
Функциональное зонирование территории выполнено на основе анализа потребностей местных жителей и природных характеристик участка:
- Дети до 6 лет. Дети в раннем возрасте гуляют вместе с родителями или нянями. Требуется защищенные от солнца, безопасные зеленые пространства, навесы и павильоны, специальные безопасные игровые площадки. Зона самостоятельных прогулок должна быть безопасной, хорошо просматриваемой и огороженной.
- Дети от 6 до 12 лет. Гуляют преимущественно под присмотром родителей, учителей, наставников, в более позднем возрасте – самостоятельно. Требуется наличие большой игровой площадки, спортивных площадок, мест для коллективных прогулок и досуга со сверстниками в неограниченном, но безопасном пространстве.
- Подростки. Посещают среднюю школу. Активно социализируются и стремятся к свободе выбора и разнообразию. Проводят коллективный досуг со сверстниками. Требуется наличие спортивных площадок, разнообразных досуговых возможностей и уединения.
- Люди среднего возраста. Отличаются повышенной потребительской активностью, стремятся пользоваться услугами. Придерживаются здорового и культурного досуга на природе. Ценят возможность совместить уединенные прогулки на природе с посещением кафе или выставочного павильона. Внимательно относятся к сохранению природы.
- Пенсионеры. Больше времени проводят дома. Уделяют внимание здоровью. Предпочитают спокойный отдых на природе в уединении или в компании знакомых.
Решения для сохранения и поддержки экосистемы в парке:
- Использование экологичных материалов.
- Сохранение уже существующей, стихийно сформированной сети тропинок. Создание дорожек на приподнятых настилах.
- Использование специального освещения, не вредящего флоре и фауне парка. Поддержка циркадных ритмов, связанных с контролем миграционного, репродуктивного и пищевого поведения насекомых и птиц.
- Организация зеленой школы, где детям прививают ответственное отношение к природе, знакомят с флорой и фауной парка.
- Размещение площадки для раздельного сбора мусора.
- Формирование привычки ответственного потребления и переработки отходов.
- Очищение русла Охты. Высадка водных растений.
- Посадка кустарников для укрепления склонов и берегов.
- Восстановление растительного покрова в вытоптанных местах и сохранение существующих отметок рельефа с целью предотвращения эрозии почв.
- Создание экологических ремизов и гостиниц для насекомых.
- Увеличение биоразнообразия территории.
- Посадка растения — для создания условий обитания птиц.
Основным променадом будущего парка станет центральный бульвар. Здесь будет сосредоточено большинство функций, востребованных разными группами пользователей. Планируется, что бульвар станет местом встречи различных сообществ и формирования новых социальных связей. Здесь будут высажены декоративные растения и цветущие сады, которые станут природными акцентами парка.
В парке появится молодежный центр, состоящий из нескольких павильонов, формирующих три отдельных друг от друга общественных пространства: большую детскую зону с игровой площадкой, образовательный центр с амфитеатром и открытым кинотеатром, а также модуль «фабрика молодежи» со спортивным оборудованием и скейтпарком. Предполагается, что фасады павильонов будут проницаемые — в летние месяцы их можно будет объединять со двором при помощи открывающихся перегродок. Эксплуатируемые крыши павильона будут служить дополнительными видовыми площадками. Рекультивация существующей свалки при строительстве молодежного центра улучшит экологическую ситуацию на территории.
Центральная площадь парка станет пространством для проведения праздников и городских событий, а также местом встречи посетителей. Пространство площади будет сформировано с помощью многоярусного озеленения и разнообразной типологии растений — деревья, кустарники, массивы многолетников, вертикальное озеленение.
Набережная в парке станет местом активного отдыха у воды со спортивными активностями. Вдоль воды будет расположен протяженный променад с деревянными пирсами. Дополнительная высадка прибрежных и водных растений позволит укрепить склоны реки и способствует очистке воды.
Частью парка станет заповедная территория с минимальным антропогенным влиянием, которая послужит местом для тихих прогулок и наблюдения за природой. Здесь сохранятся существующие ремизы с уникальным набором растений.
Еще одна часть парка будет отрезана от основной территории проектируемой автомобильной дорогой, поэтому здесь не будут расположены уникальные объекты, которых бы не было на основной территории парка. В случае временного отделения участка он может функционировать как самостоятельный парк.
По территории парка также будет проходить велодорожка, которая сможет стать частью протяженного маршрута вдоль реки Охта. Помимо этого, в парке предусмотрена вся необходимая велосипедная инфраструктура: павильоны ремонта и проката велосипедов, велопарковки. Уклоны дорожек спроектированы с учетом возможности проезда маломобильных групп населения. В местах перепада рельефа будут предусмотрены пандусы и подъемники.
Концепция освещения парка будет соответствовать концепции его пространственного развития. Интенсивно освещать планируют общественные пространства центрального бульвара, а также локальные функциональные зоны. Прогулочные дорожки внутри парка будут освещены боллардами и торшерными опорами. Павильоны, расположенные вдоль прогулочных аллей, в вечернее время будут становиться «светящимися маяками». Экотропы и мостки на болотах останутся неосвещенными, что позволит не тревожить живущих в этих зонах птиц и насекомых.
Отдельное внимание в парке будет уделено озеленению. На бульваре появятся фруктовые деревья разных сортов и видов, растущие рядом с кленами и ивами, а также аптекарский огород, представленный ароматными и лекарственными растениями. Для формирования линейного пространства предполагается озеленение разнообразными видами деревьев, кустарников, многолетних цветов и злаков.
В парковой зоне останутся закрытые пространства, формированные плотно выросшими зелеными насаждениями, обеспечивающие защиту от шума, загазованности, пыле и ветрозащиту. Они служат фоном для формируемых пейзажных композиций, а также используются для разграничения функциональных зон парка.
Для размещения декоративных групп из деревьев и кустарников на открытых и полуоткрытых пространствах будут подбираны растения схожие или произрастающие по месту, но более выразительные сорта, имеющие отличие по цвету листьев, цветов — это дуб красный, каштан конский, ель обыкновенная, лещина обыкновенная и дерен кроваво-красный.
В заповедной зоне предполагается минимальное вмешательство и локальная чистка поросли для создания экотроп и площадок наблюдения за животным миром. Основная часть территории остается нетронутой. Для сохранения экосистемы, а также зон гнездования птиц и нор животных, в валежнике, на тропах, по которым они перемещаются, и на участках их питания высажены нужные им растения — бузина обыкновенная, лещина обыкновенная, дуб красный, разновидности плодовых культур, ель и сосна обыкновенные.
Акватории реки и заболоченных территорий предполагается дополнить красивоцветущими и фильтрующими стекающую воду растениями: ивой мохнатой, дереном кроваво-красным, лабазником вязолистным, ирисом гладким, стрелолистом обыкновенным, рдецом плавающим.
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