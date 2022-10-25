Архитектор Олег Шапиро — о проекте Пейзажного парка на Охте, зимнем Петербурге и экополисах

Как сделать пейзажный парк на Охте немного заповедником?

Ваше бюро Wowhaus разработало для Петербурга новый проект — Пейзажный парк на реке Охте на самой окраине города, в районе совсем новых и строящихся жилых комплексов. Скажем прямо, уникальное предложение для нашего города — и мы все надеемся его когда-нибудь увидеть. Как вы нашли подход к такому месту?

Ситуация, с которой мы столкнулись с Пейзажным парком, типична для современного города. Вот есть жилые дома, только построенные. А рядом — особо охраняемая природная территория или просто кусок леса. Некоторые девелоперы относятся к этому плохо. Другие, наоборот, видят здесь возможность создать общественное пространство, место для прогулок, которое сделает сами квартиры более привлекательными и дорогими. В Петербурге необходимость сделать парк для жителей нового довольно большого района увидела городская администрация. Место, о котором идет речь, находится за КАДом, здесь уже построили несколько жилых комплексов и продолжают строить. Сегодня жителей — 30 тысяч человек, а в будущем — не меньше 100 тысяч. Напротив новостроек на участке вдоль реки Охты сохранился единственный кусочек леса, который не так давно еще занимал здесь большие территории. Вот его и решили превратить в Пейзажный парк.

Проект парка, между прочим, здесь нужен хотя бы просто для сохранения зеленого массива, чтобы люди его не затоптали и он не выродился, не превратился в свалку и так далее. Важно, чтобы горожане с этим лесом тактично взаимодействовали.

В ситуации с Пейзажным парком, кажется, есть некое противоречие. С одной стороны, в этих свежепостроенных кварталах не хватает элементарных городских удобств, общественных пространств. И в таком контексте можно предположить, что здесь была бы уместна районная версия московского Парка Горького, насыщенного всевозможными развлечениями. С другой стороны, лесные массивы хочется сохранять цельными, это ценные зеленые оазисы внутри города. Как вы разрешили эту дилемму?

У всего есть свои плюсы и минусы. Огромное достоинство реконструкции Парка Горького, для которой мы довольно много сделали — в том, что это был первый в постсоветской истории России такой парк, где много всего происходит. И все же это не парк в классическом понимании слова, это именно парк культуры и отдыха. Пейзажный парк на Охте мы представляем более традиционным, как такую лесную среду в городе, где люди не спеша гуляют — даже не как Летний сад, а как Гайдпарк или Риджентс-парк в Лондоне. Я называю эти примеры, потому что они очень старые и очень известные.

В петербургском Пейзажном парке нужно в первую очередь сделать в лесу удобные дорожки, чтобы были, например, подходы к воде. Мы предлагаем, кроме этого, сделать какие-то места, где люди могут встречаться и собираться — беседки, кафе, площадь, на которой можно устраивать небольшие соседские праздники, ставить елку на Новый год. На этой довольно лесистой территории уже существует просека, где деревья были вырублены некоторое время назад, и вот на ней мы сможем разместить активные функции, для которых нужно свободное пространство. Все остальное мы превратим в лесопарк, где можно бродить, укрыться под навесом от дождя, дойти до речки Охты — немножко такой буколический образ мы себе представляли.