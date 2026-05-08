Ученые годами ездят по стране, чтобы собрать полный список всех вывезенных из Ленинграда в войну. Они нашли уже 1,9 млн фамилий!

«Список составили, а человека так и не отправили»

Эвакуация из окруженного города шла уже более организованно, и это сильно помогает исследователям. Еще до отъезда из Ленинграда человек начинал оставлять бумажный след, объясняет Собака.ru Андрей Солнышкин, его дед когда-то сам участвовал в проводке судов в блокадный Ленинград по реке Свирь. По словам архивиста, записи об эвакуации появлялись:

в домовых книгах (к слову, эвакуировали из города только тех, у кого не было долгов по квартплате);

в списках на эвакуацию;

в проездных документах;

в учетных карточках на эвакопунктах;

в списках по месту прибытия;

в переписке разного рода учреждений.

«К примеру, для контроля за детской эвакуацией была создана целая сеть уполномоченных, — рассказывает Солнышкин. — Они отчитывались перед руководством Ленинграда о том, как детей обеспечивают. Это нужно было, чтобы решить вопрос финансирования, ведь эвакуация не была бесплатной. Там было совместное финансирование из Ленинграда и по линии Наркомпроса. Часть расходов покрывалось из местного бюджета, поэтому и нужны были подробные списки».

Собеседник редакции отмечает, что экономика эвакуации — тема вообще мало изученная. «Вот, к примеру, вы знали, что эвакуация из Ленинграда на самолете была палатной? — говорит он. — Чтобы вылететь из города нужно было заплатить порядка 100 рублей, по тем временам не каждый мог выложить такую сумму. Багаж оплачивался отдельно. По этой теме у нас далеко не все документы, но есть ряд решений, которые принимали власти, отчеты о проверке аэродромов».

Впрочем, продолжает Солнышкин, иногда все эти следы могут запутывать. «Нередко бывало так: список составили, а человека в реальности не отправили, — поясняет архивист. — И вот, одна и та жа фамилия появляется во втором, третьем, четвертом списке».

«Или, наоборот, человека отправили, но он прибыл не туда, куда планировалось. К примеру, всем известный архитектор Никольский, был эвакуирован вместе с Академией Художеств в Ташкент, но по дороге он с частью коллег попал под бомбардировку. В итоге их решили отправить в Ярославскую область, где в усадьбе Черелисино они создали свой филиал академии».