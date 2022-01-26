Борис Семенов: «Помню Блокаду: едем в поезде — бомбежка, мама накрыла меня собой. Она жертвовала всем, чтобы сохранить сыночка»

Где вас застала Великая Отечественная война?

В Ленинграде. Я был ребенком, но кое-что помню о блокаде: как танки шли на фронт, как дедушка мечтал сделать мне подарок — достать кусочек хлеба. В 1943-м эвакуировались в Астраханскую область, в Капустин Яр. Когда ехали в поезде, началась бомбежка, мама накрыла меня собой. Мама есть мама: жертвовала всем, чтобы сохранить сыночка.

Какой была Ольга Александровна?

Мама прошла блокаду. Она была скромным человеком, никогда не ругалась, не имела роскошных нарядов, но имела страсть к труду — всю жизнь проработала маляром-штукатуром. Умерла 4 ноября 1987 года. Спустя время нашел ее трудовую книжку... и знаете, я раньше никогда таких не видел: каждый месяц — ее имя на доске почета.