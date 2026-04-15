Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
Урбанистика

Поделиться:

Эксклюзив: в здании сталелитейной мастерской XIX века появится велнес-центр с банями и фитнесом! Рассказываем о первых резидентах

Этим летом на проспекте Обуховской обороны, 38В откроется новое пространство «СПЛАВ», рассказали Собака.ru в пресс-службе проекта. Изначально его задумывали как гастроплощадку, но формат полностью изменили — теперь это велнес-центр. 

Исторической корпус бывшей сталелитейной мастерской, где разместится новое пространство
Фото предоставлено пресс-службой пространства «СПЛАВ»

Исторической корпус бывшей сталелитейной мастерской, где разместится новое пространство 

«СПЛАВ» объединит бани, фитнес и другие зоны для отдыха, спорта и детских активностей. Среди горожан растет запрос на физическое и ментальное благополучие, и новое пространство на него отвечает, говорят в команде проекта. 

Первым подтвержденным резидентом станет «DDX Fitness» — современный фитнес-клуб с премиальным оборудованием. В ближайшее время обещают рассказать и про остальных арендаторов. Помещения будут передавать им постепенно, начиная с лета. 

Иван Ходаков

директор по развитию велнес-центра «СПЛАВ»

Мне всегда не хватало в городе мест, где не нужно выбирать: здоровье или удовольствие, дисциплина или вкус, одиночество или сообщество. Поэтому мы с командой делаем велнес-центр «СПЛАВ», в котором каждый найдет занятие в своем ритме, без спешки и нужды «успеть позаниматься собой по расписанию». Сюда можно прийти уставшим – и уйти другим человеком, не потому что тебя изменили, а потому что ты наконец услышал себя.  

Визуализация нового пространства на проспекте Обуховской обороны, 38Б
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»

Визуализация нового пространства на проспекте Обуховской обороны, 38Б

Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»
Рендеры предоставлены пресс-службой пространства «СПЛАВ»

Велнес-центр «СПЛАВ» разместится в историческом корпусе сталелитейной мастерской, построенной в 1863-1864 годах по проекту архитектора Р. Р. Генрихсона. Здание признано региональным памятником архитектуры. В разное время здесь работали чугунолитейное производство Томсона и «Невский завод имени Ленина», где выпускали турбины и оборудование.

За архитектурную концепцию отвечало бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко. Изначально разработанный проект предполагал создание гастроплощадки. После его переработки под велнес-центр команда переосмыслила облик здания, дизайн его интерьеров и айдентику.

Дарья Мирошниченко

сооснователь архитектурного бюро Klauzura и один из авторов архитектурной концепции велнес-центра «СПЛАВ»

Наши архитекторы выяснили, что исторически внутренние металлоконструкции были бирюзового цвета, и мы решили сохранить этот оттенок. Он гармонично перекликается с общей тематикой велнеса, баланса и воды. В фасадных элементах неисторической пристройки мы также предложили использовать металлические элементы, отсылающие к истории здания, в котором раньше располагалась сталелитейная мастерская. Однако это будет не просто металл, а уникальный «побежалый» материал с радужным рисунком, который будет прекрасно сочетаться как с исторической кладкой, так и с заново окрашенными металлоконструкциями.

Валерия Колтунчикова

представитель команды строителей велнес-центра «СПЛАВ»

Мы завершаем ремонт и выходим на финальный этап проекта. Проведена тщательная вычинка и расчистка кирпичных стен. Возвращена оригинальная фактура и историческая выразительность кладки. Оконные блоки заменены на современные энергоэффективные системы с точным воспроизведением рисунка исторических переплетов. Полностью обновлена кровля. В интерьере акцентом стали арочные двери с изысканной расстекловкой, усиливающей аутентику пространства. Сохранены и интегрированы ключевые конструктивные элементы: клепаные балки, шпренгельные фермы и литые колонны с декоративными капителями. Они формируют характер и архитектурную уникальность объекта.

Ранее в здании по этому адресу планировали открыть мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, галереями для посадки и террасами со столиками.  

Обновление: в новости был уточнен первый подтвержденный резидент.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: