В здании чугунно-меднолитейной мастерской отроется новое гастропространство в Петербурге

Соосновательница бюро Klauzura специально для Собака.ru:

Наш опыт поиска междисциплинарных связей на конференции "Не только архитекторе" не прошел даром. Мы выстроили для себя новый подход к архитектурной концепции, который теперь называем концепция архитектурного продукта. Это общая сформированная идея пространства: она заключается не только в архитектурном образе, но и в общем позиционировании, соединение визуального и невизуального облика.

Команда бюро придумала не только новые фасады здания, но предложила название и общее позиционирование, увязав его с экстерьерами и с будущими интерьерами фудмолла. В проекте мы постарались "сплавить" три ассоциации с данным местом — еда, вода и металл — в единый архитектурный продукт. Объединили в один проект мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками. Кроме архитектурных решений наше бюро разработало логотип для нового пространства, концепцию использования и рекомендации по резидентам.