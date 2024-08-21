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Урбанистика

В здании чугунно-меднолитейной мастерской отроется новое гастропространство в Петербурге

Бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой работает над проектом «Сплав». В здании бывшей чугунно-меднолитейной мастерской на проспекте Обуховской обороны, 38Б в следующем году откроют мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками.

Бюро Klauzura
Бюро Klauzura

Над концепцией большого нового гастропространства в Петербурге работали в бюро Klauzura все лето. Объект на стыке реновации и современной архитектуры. В самом здании раньше располагалась сталелитейная мастерская. Команда проекта искала дух места и пыталась связать его с новым назначение здания.

Дарья Мирошниченко

Соосновательница бюро Klauzura специально для Собака.ru:

Наш опыт поиска междисциплинарных связей на конференции "Не только архитекторе" не прошел даром. Мы выстроили для себя новый подход к архитектурной концепции, который теперь называем концепция архитектурного продукта. Это общая сформированная идея пространства: она заключается не только в архитектурном образе, но и в общем позиционировании, соединение визуального и невизуального облика.

Команда бюро придумала не только новые фасады здания, но предложила название и общее позиционирование, увязав его с экстерьерами и с будущими интерьерами фудмолла. В проекте мы постарались "сплавить" три ассоциации с данным местом — еда, вода и металл — в единый архитектурный продукт. Объединили в один проект мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками. Кроме архитектурных решений наше бюро разработало логотип для нового пространства, концепцию использования и рекомендации по резидентам.

Это Дарья Мирошниченко и Дарина Карасева (Klauzura) — авторы проекта культурного квартала «Брусницын» и первого независимого архитектурного коворкинга в России

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