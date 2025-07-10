Концепцию общественного пространства на Думской улице разработают до конца 2025 года

«Мы рассчитываем, что в этом году она (концепция) будет подготовлена и в следующем году уже начнутся какие-то работы по ее оформлению на месте этих улиц. Сейчас она дорабатывается. Мы привлечены как эксперты, но не являемся полноценным заказчиками», — рассказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов для ТАСС.

Чиновник также отметил, что в общественном пространстве, скорее всего, не будет баров, которые закрыли на этих улицах в 2023 году.

«В целом это общественное пространство с минимумом или вообще с исключением тех баров, которые там присутствовали. Думская была далеко за гранью просто "барной" улицы. Такой же она стать не должна. Конечно, общественное питание мы приветствуем, но то, которое не приводит к тем последствиям, которые были на этой улице раньше», — добавил он.

В августе 2024 года стало известно, что у проекта пространства на Думской и Ломоносова появился инвестор. Заняться обновлением этого места готов совладелец комплекса «Перинные ряды» Феликс Длин. Предприниматель и его команда уже получили добро на разработку эскизной концепции.