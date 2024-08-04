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Урбанистика

У проекта пространства на Думской и Ломоносова появился инвестор

Заняться обновлением этого места готов совладелец комплекса «Перинные ряды» Феликс Длин. Предприниматель и его команда уже получили добро на разработку эскизной концепции.

Техническое задание, согласованное Смольным, получили СПбГАСУ, Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», «Архитектурная мастерская ТРИ», и несколько других архитектурных бюро. Об этом пишет «Фонтанка». От разработчика ждут идей по четырем направлениям — энергетика, дороги, благоустройство и организация торговли (в том числе нестационарной). Предполагается, что все проектирование возьмет на себя инвестор. Город же обеспечит инфраструктуру и административные согласования.

«Город хочет видеть современное пространство, максимально озелененное, максимально вписанное в архитектуру и максимально комфортное для местных жителей и гостей, но [при проектировании пешеходной зоны] надо учесть пожарные и технические проезды», — цитирует «Фонтанка» источник, знакомого с деталями техзадания.

Ранее мы писали о том, что в парке Екатерингоф после реконструкции появится каток, лаундж-зоны и новые павильоны. 

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