Проект реставрации бывшей тюрьмы «Кресты» передадут на госэкспертизу к осени

Как рассказал руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник в разговоре с «Деловым Петербургом», согласование первой очереди проекта собираются рассмотреть в мае. А основные корпуса будут проходить государственную экспертизу в конце лета — начале осени. При этом концепция, которую одобрили на Совете по культурному наследию в декабре 2025 года, изменять принципиально не будут.

Ранее комплекс зданий «Кресты» включили в список объектов культурного наследия. КГИОП признал памятниками 15 построек на территории бывшего СИЗО на Арсенальной набережной. Сюда же входят церковь святого Александра Невского, корпуса для заключенных, дома надзирателей и другие постройки.

«КВС» приобрела «Кресты» весной 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. Собака.ru показывала, как будет выглядеть отреставрированный комплекс. Совет по сохранению культурного наследия уже утвердил ключевые параметры проекта реставрации и приспособления под современное использование. Так, на территории «Крестов» планируют создать общественное пространство, мультимедийный музей об истории этого места, два гостиничных комплекса, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Обновленное пространство будет полностью пешеходным. А его фирменным стилем займется студия Артемия Лебедева.