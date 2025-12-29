В общественное пространство хотят превратить часть «Ленфильма»

В планах сделать открытый проход пространства киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте Петроградской стороны. Там собираются открыть кафе и рестораны, связанные с кинопроизводством.
Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала «78», из «Ленфильма» собираются сделать кинобренд к 2027 году. Часть киностудии должна сохранить свою основную функцию — производство кино.
Помимо этого, из «Ленфильма» хотят сделать современную площадку, удобную не только для кинопроизводителей, которые смогут приезжать и получать сервис самого высокого уровня, в том числе прокат оборудования, разрешение на проведение съемок, использование павильонов «Ленфильма», но также и для петербуржцев.
«Мы хотим раскрыть пространство "Ленфильма" как часть города, киноинфраструктуры, куда люди могут приходить, прогуливаться, видеть какие-то кафе, рестораны, связанные с кинопроизводством. В конце концов, открытие улицы, которая ведет от Каменноостровского проспекта. Это непросто сейчас, потому что часть пространства находится в частных руках», — подчеркнул Пиотровский.
Напомним, «Ленфильм» официально передали в собственность Петербурга. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Процесс должен занять полгода. Петербургские кинематографисты утверждали, что федеральное руководство не справилось с выводом «Ленфильма» из многолетнего кризиса, и что местным властям будет проще наладить эффективное управление.
Ранее стало известно, что Росимущество (владелец акций киностудии «Ленфильм») начинает процедуру передачи актива городу. Но окончательных сроков передачи пока не называют.
