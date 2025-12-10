Для общественного пространства с Центром танца балерины Дианы Вишневой В бывшей ТЭЦ №2 одобрили концепцию редевелопмента

На втором этапе планируют построить два новые здания: корпуса 5 и 8. В пятом разместят офисный центр с ведомственной гостиницей, подземной стоянкой и предприятиями общественного питания. В архитектуре будут использовать современный стиль Bio-Tech.

Административный корпусе 8 задуман как своеобразный экран, формирующий уличный фронт по Синопской набережной. На фасаде здания будут арочные проемами, а архитектура внешних фронтов выполнят в стилистике промышленной архитектуры с применением красного кирпича.

Напомним, что в конц ноября 2025 года сообщили, что здание бывшей ТЭЦ превратят в общественно-деловое пространство с Центром танца балерины Дианы Вишневой. Градсовет рассмотрел проект застройки ТЭЦ на Новгородской улице — рядом с Невской Ратушей. Проект будет состоять из нескольких этапов, и предусматривать как реставрацию, так и новое строительство. Здесь разместят помимо концертного зала и Центра танца также и спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром и около 14 точек с ресторанами и кафе.

Ранее стало известно, что три электростанции в Петербурге превратят в общественные пространства. Предполагается, что это будут общественно-деловые кластеры на месте электростанций на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки.

В октябре сообщали, что комиссия по землепользованию согласовала ПАО «ТГК № 1» («дочка» Газпрома) перевод территории ТЭЦ-2 на Новгородской улице в общественно-деловую зону. Помимо этого, тут разрешили строить гостиницу, размещать рестораны и кафе, а также культурные и спортивные площадки.