На Барной линии «Севкабель Порта» появилась настоящая сауна

Инсталляция архитектора Ивана Кожина х Suntan Wood из обожженного дерева стала частью паблик-арта фестиваля «Архитектон», который проходит до 2 ноября в «Манеже».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

Экспериментальный арт-объект — это 17-й из «Столпов», единственный не попавший на площадь у западного фасада Центрального выставочного зала. Его спроектировали по результатам открытого архитектурного open-call в качестве примера нестандартной планировки и эргономичный размера — внутри камерного пространства спокойно могут разместиться двое или трое.

«На берегу Финского залива нашло свое место наше представительство — тот самый столп, что не вошел в экспозицию около «Манежа». Объект был задуман как воплощение архитектурного кода Петербурга, где столп — основополагающая единица. Шестнадцать из них собрались в гипостиль и теперь украшают западный фасад «Манежа». Их отделившийся собрат на берегу обрел новую функцию: он был реализован как полноценная и действующая сауна», — делится куратор фестиваля Лиза Савина.

Иван Кожин: «Экспериментальное нарушение и пересмотр сложившихся типологических канонов внутреннего устройства и габаритов сауны, призвано продемонстрировать на фестивале «Архитектон 2025» практические возможности архитектуры в создании новых сценариев и ощущений. Созерцание города через окно сауны и вынужденный выход в город в банной простыне — новый градус телесности в отношениях с Санкт-Петербургом и в любви к нему».

Сауна рабочая, но пропотеть просто так не получится — зайти внутрь в свободном режиме можно было на открытии, а сейчас только по личной договоренности с автором.

