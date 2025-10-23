Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Назвали точную дату запуска ТРК «Голливуд» в Приморском районе

Сейчас в торгово-развлекательном комплексе заканчивают внутреннюю отделку. А уровень заполняемости составил 80%. Запустить «Голливуд» планируют уже 27 ноября.

Sorbis / Shutterstock.com

Как сообщил департамент управления недвижимостью компании Nikoliers, комплекс площадью 60 000 квадратных метров находится на Коломяжском проспекте, 22. В настоящее время в ТРЦ завершают внутреннюю отделку. Облик будущего торгового комплекса разработала компания Global Em.

Уровень заполняемости «Голливуда» сейчас составляет 80%. В числе арендаторов «Перекресток», «М.Видео», «Золотое яблоко», «Рив Гош», 12 STOREEZ, Befree, LOVE REPUBLIC, Pinko, Bork, сеть фитнес-клубов DDX Fitness, Ekonika, 2Mood, Boggi Milano, Lavarice, Lime, Zarina, Sela, Idol, Twinset, Falconeri, Babochka и другие. На верхнем этаже комплекса разместят двухуровневое пространство с фуд-холлом, ресторанами и лаундж-зоной.

Напомним, что торговому комплексу выдали разрешение на строительство еще в январе 2020 года. Но сроки его ввода неоднократно переносили. Первоначальная дата была 2023 год, затем сроки меняли на 2024 год, а после и на III квартал 2025 года.

