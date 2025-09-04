В здании бывшего института «Источник» появится общественное пространство

Общественное пространство RE:KARPOVKA вместе с многофункциональным комплексом реализуют в рамках редевелопмента бывшего здания Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института «Источник», рассказали представители ГК «БестЪ» для «Делового Петербурга».

В пространстве появятся рестораны, кофейни, арт-галереи, шоурумы, дизайнерские мастерские. Во дворе откроют коворкинг сети PAGE общей площадью 300 квадратных метров. Также планируют провести благоустройство набережной, как это было с реконструкцией реки Карповки.

За архитектурный проект отвечает бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Общая площадь здания — 20,7 тысяч квадратных метров. Проект будут запускать поэтапно: первый корпус с офисами планируют ввести во втором квартале 2026 года, второй и третий — в первом квартале 2027-го. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей.