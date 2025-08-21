Думскую улицу хотят сделать полностью пешеходной

«В приоритете — сделать Думскую пешеходной, как Малая Конюшенная и Малая Садовая. Концепция пока разрабатывается, но скоро будет предъявлена горожанам», — поделился врио главы Центрального района Максим Романцов для «КП-Петербург».

Администрация Центрального района работает над созданием концепции модернизации Думской улицы с организацией пешеходно-прогулочной зоны, рассказал председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга Денис Четырбок. Пешеходную зону будут адаптировать под большой поток жителей и туристов.

Напомним, концепцию общественного пространства на Думской улице разработают до конца 2025 года. В следующем году планируют приступить к работам по реализации проекта на Думской улице и Ломоносова. Предполагается, что пространство, скорее всего, будет работать без баров, но будут работать рестораны.

В августе 2024 года стало известно, что у проекта пространства на Думской и Ломоносова появился инвестор. Заняться обновлением этого места готов совладелец комплекса «Перинные ряды» Феликс Длин. Предприниматель и его команда уже получили добро на разработку эскизной концепции.