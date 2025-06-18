Проект приспособления «Крестов» под современное использование должны подготовить до конца 2025 года

Инвестор уже заказал государственную историко-культурную экспертизу, на основании которой уточнят состав объекта культурного наследия и определят, что именно имеет охранный статус.

«Пока это выявленный объект культурного наследия "Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты")". В его состав входят — и должны быть взяты под охрану государства — 10 объектов», — пояснил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

Также градоначальник упомянул о статусах других охраняемых комплексов: «Недавно экспертами одобрен проект восстановления и вовлечения в культурный и деловой оборот Конюшенного ведомства. Есть несколько сценариев для "Красного треугольника". Мы взялись за расчистку многолетних правовых и материальных наслоений в Апраксином дворе».

Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.

Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».