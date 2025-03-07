В Петербурге возродят проект «Почтового квартала»

Смольный планирует реализовать идею, задуманную в 2019 году. Власти хотят реконструировать комплекс зданий на Почтамтской и Большой Морской улицах, а именно: здание Главпочтамта, дом-усадьбу Ломоносова и Дворец культуры работников связи.
«Я видел все наброски проекта, это было масштабное развитие квартала. Но процесс сейчас не идёт. Те инвесторы, которые были заинтересованы поделиться большой суммой, пока отошли от этого. И там есть охранные нюансы. Одна из задач, которая стоит перед правительством города, разобраться с этим», — рассказал «Комсомольской правде спикер ЗакСа Александр Бельский.
Реализация проекта «Почтовый квартал» находится на этапе подготовительных мероприятий по определению источников финансирования для выполнения работ по реставрации здания Санкт-Петербургского Главпочтамта на Почтамской ул., 9. Работа по проекту будет продолжена в случае подтверждения «Почта России» намерений о его реализации. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Напомним, что в 2023 году «Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Тогда в компании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.
А осенью власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы, но единого решения по переделке Почтамтской улицы так и не было принято.
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