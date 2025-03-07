18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В Петербурге возродят проект «Почтового квартала»

Смольный планирует реализовать идею, задуманную в 2019 году.  Власти хотят реконструировать комплекс зданий на Почтамтской и Большой Морской улицах, а именно: здание Главпочтамта, дом-усадьбу Ломоносова и Дворец культуры работников связи.

Andrey_Vasiliskov / Shutterstock.com

«Я видел все наброски проекта, это было масштабное развитие квартала. Но процесс сейчас не идёт. Те инвесторы, которые были заинтересованы поделиться большой суммой, пока отошли от этого. И там есть охранные нюансы. Одна из задач, которая стоит перед правительством города, разобраться с этим», — рассказал «Комсомольской правде спикер ЗакСа Александр Бельский.

Реализация проекта «Почтовый квартал» находится на этапе подготовительных мероприятий по определению источников финансирования для выполнения работ по реставрации здания Санкт-Петербургского Главпочтамта на Почтамской ул., 9. Работа по проекту будет продолжена в случае подтверждения «Почта России» намерений о его реализации. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что в 2023 году «Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Тогда в компании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.

А осенью власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы, но единого решения по переделке Почтамтской улицы так и не было принято.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: