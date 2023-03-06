Главпочтамт в Петербурге будут реконструировать по новой концепции

«Сейчас мы пересматриваем концепцию современного использования комплекса зданий Петербургского почтамта. При этом Почта продолжает работы по сохранению исторического облика объекта», — рассказали в АО «Почта России» для «Делового Петербурга».

Концепцию развития изначально разрабатывала московская компания «Кляйневельт архитектен» за 7 млн рублей. В проект был включен не только Главпочтамт на Почтамтской улице, 9А, но также Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице.

Архитекторы должны были получить предварительные положительные заключения Смольного о возможности разработки и согласования научно-проектной документации, но таких бумаг не оказалось.

В КГИОП отметили, что концепция компании «не дает четкого представления о планируемых работах по приспособлению трех объектов и о соответствии этих работ требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия». По этой причине руководство «Почты России» расторгло договор в одностороннем порядке, не дав архитекторам возможности устранить нарушения.

Напомним, летом 2020 года стало известно, что «Почта России» преобразует петербургский Главпочтамт в «Почтовый квартал» — с фуд-маркетом, музеем современного искусства и концертной площадкой, по типу лондонского «Альберт-Холла».

Реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началось в ноябре 2018 года. Фасады Главпочтамта затянули строительной сеткой в тех местах, где сыпется штукатурка, визитная карточка здания — стеклянная крыша атриума — периодически протекает. О том, что Главпочтамт станет новой точной общественного притяжения, стало известно в июне 2019 года.