18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Главпочтамт в Петербурге будут реконструировать по новой концепции

Поделиться:

«Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. В госкомпании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.

Andrey_Vasiliskov / Shutterstock.com

«Сейчас мы пересматриваем концепцию современного использования комплекса зданий Петербургского почтамта. При этом Почта продолжает работы по сохранению исторического облика объекта», — рассказали в АО «Почта России» для «Делового Петербурга».

Концепцию развития изначально разрабатывала московская компания «Кляйневельт архитектен» за 7 млн рублей. В проект был включен не только Главпочтамт на Почтамтской улице, 9А, но также Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице.

Архитекторы должны были получить предварительные положительные заключения Смольного о возможности разработки и согласования научно-проектной документации, но таких бумаг не оказалось.

В КГИОП отметили, что концепция компании «не дает четкого представления о планируемых работах по приспособлению трех объектов и о соответствии этих работ требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия». По этой причине руководство «Почты России» расторгло договор в одностороннем порядке, не дав архитекторам возможности устранить нарушения.

Напомним, летом 2020 года стало известно, что «Почта России» преобразует петербургский Главпочтамт в «Почтовый квартал» — с фуд-маркетом, музеем современного искусства и концертной площадкой, по типу лондонского «Альберт-Холла».

Реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началось в ноябре 2018 года. Фасады Главпочтамта затянули строительной сеткой в тех местах, где сыпется штукатурка, визитная карточка здания — стеклянная крыша атриума — периодически протекает. О том, что Главпочтамт станет новой точной общественного притяжения, стало известно в июне 2019 года. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: