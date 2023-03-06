Главпочтамт в Петербурге будут реконструировать по новой концепции

«Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. В госкомпании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.
«Сейчас мы пересматриваем концепцию современного использования комплекса зданий Петербургского почтамта. При этом Почта продолжает работы по сохранению исторического облика объекта», — рассказали в АО «Почта России» для «Делового Петербурга».
Концепцию развития изначально разрабатывала московская компания «Кляйневельт архитектен» за 7 млн рублей. В проект был включен не только Главпочтамт на Почтамтской улице, 9А, но также Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице.
Архитекторы должны были получить предварительные положительные заключения Смольного о возможности разработки и согласования научно-проектной документации, но таких бумаг не оказалось.
В КГИОП отметили, что концепция компании «не дает четкого представления о планируемых работах по приспособлению трех объектов и о соответствии этих работ требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия». По этой причине руководство «Почты России» расторгло договор в одностороннем порядке, не дав архитекторам возможности устранить нарушения.
Напомним, летом 2020 года стало известно, что «Почта России» преобразует петербургский Главпочтамт в «Почтовый квартал» — с фуд-маркетом, музеем современного искусства и концертной площадкой, по типу лондонского «Альберт-Холла».
Реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началось в ноябре 2018 года. Фасады Главпочтамта затянули строительной сеткой в тех местах, где сыпется штукатурка, визитная карточка здания — стеклянная крыша атриума — периодически протекает. О том, что Главпочтамт станет новой точной общественного притяжения, стало известно в июне 2019 года.
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