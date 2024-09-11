На Почтамтской улице может появиться пешеходное пространство

«Превращение Почтамтской улицы, сейчас не очень интересной для горожан, в пешеходную улицу вызвало много вопросов относительно формирования благоустройства этой улицы», — рассказал для «Фонтанки» врио председателя КГИОП Алексей Михайлов в ходе конференции «Формирование комфортной городской среды».

Он также добавил, что здания-объекты культурного наследия «переделать невозможно», поэтому «какой-то вариант видоизменения возможен исключительно в рамках благоустройства».

«Мы посмотрели много вариантов <...>, пока решение не принято», — сказал глава КГИОП. Чиновник отметил несколько «симпатичных» решений, но они не соответствуют исторической среде Петербурга. Но не исключено, что идею реализуют как эксперимент.

Напомним, о создании единой пешеходной зоны на Почтамтской улице и площади перед Исаакиевским собором и концепции «Почтового квартала» говорили еще в 2020 году. На этой территории собирались построить гастрономическое пространство, музей современного искусства, Политехнический музей и концертную площадку в здании самого Главпочтамта — типу лондонского «Альберт-Холла». Однако с тех пор проект не продвинулся.