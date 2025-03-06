Зона комфорта: 5 сценариев для бывшей тюрьмы «Кресты». Спа, баня или пивоварня — мировой опыт

Новый владелец «Крестов» на Арсенальной набережной, легендарной исторической тюрьмы, построенной в конце 19 века, — компания «КВС» — обещает превратить ее в «центр культурной жизни». Концепцию будущей территории — а это более 20 зданий общей площадью около 40 тыс. м² и 4 гектара земли — еще предстоит разработать. Пока девелопер обещает «музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства». В мире множество примеров успешных модернизаций бывших тюрем. Мы уже писали о возможных сценариях развития «Крестов» (клиника? или монастырь?), теперь рассказываем про 5 самых характерных мировых проектов, которые хоть как-то схожи с бывшей петербургской тюрьмой по масштабам.
Общественное пространство и отель. Тюрьма Pentridge (Мельбурн)
Историческую тюрьму «Пентридж» в Мельбурне реконструировали по модели, похожей на предварительную концепцию «Крестов» — ее превратили в универсальное общественное пространство с музеем, отелем и парковой зоной. Тюрьма открылась в середине XIX века, закрылась почти через полтора столетия, в 1997 году, а в 2013 году исторический комплекс был продан частным девелоперам. При этом власти решили не передавать весь бывший тюремный комплекс одному управляющему: за разные объекты «Пентриджа» отвечают разные компании.
В 2020 году на территории тюрьмы открыли кинотеатр на 15 залов, затем появились рестораны, художественная галерея, тюремный музей и люксовый отель с 19 номерами (каждый состоит из пяти бывших тюремных камер; в номерах сохранили кирпичные потолки и каменные стены). При этом власти обязали управляющие компании полностью сохранить часть объектов бывшей тюрьмы — ярких примеров викторианской архитектуры.
Чему можно поучиться: распределению компетенций и работе с аутентичностью.
Жилой квартал. Bijlmerbajes (Амстердам)
Один из самых заметных и масштабных проектов последних лет — бывшая амстердамская тюрьма Бийлмербайес, которую с 2022 года перестраивают в жилой квартал c 1350 апартаментами. Тюремный комплекс площадью 7,5 га закрыли в 2016 году, а через два года продали девелоперскому консорциуму. Сейчас стройка в активной фазе: первую башню квартала с первой сотней квартир должны достроить к осени 2026 года.
Бывшая тюрьма снесена почти полностью (за исключением одной исторической башни, которая будет реконструирована в многоквартирный дом, и стены, окружавшую тюрьму). При этом, по концепции, 98% сохранившегося после сноса строительного материала будет повторно использовано для создания новых зданий. На территории бывшей тюрьмы также построят школу, гостиницу, пивоварню и разобьют 68 садов.
Чему можно поучиться: экологическому подходу и активному озеленению.
Пространство памяти и Гайд Парк. Центральная тюрьма Индии (Бангалор)
Еще один очевидный вариант модернизации тюремных комплексов — превращение их в прострнаства памяти. Яркий пример: бывшая центральная тюрьма в индийском Бангалоре, переделанная в «нулевые» в общественное пространство — Парк Свободы. В здании огромной бангалорской тюрьмы, построенной в 1867 году, традиционно держали политических заключенных. В 2000 году тюрьма закрылась, а в 2008 году на волне демократизации ее территорию решили превратить в своеобразный индийский Гайд–парк — в платформу для митингов и протестов.
В Парке Свободы сохранили основные тюремные постройки: бараки-камеры, наблюдательную вышку, помещения, где держали высокопоставленных узников и тюремные стены (часть из них перекрасили в яркие цвета). Кроме того, здесь работает несколько музеев, галерея скульптур, детские площадки и кафе.
Чему можно поучиться: не забывать о трагической памяти места.
Музей. Тюрьма Улуджанлар (Анкара)
Один из самых известных музейных проектов на территории бывших тюрем – тюрьма-музей Улунджар в Анкаре. Политическая тюрьма Улунджар была построена в 1925 году по личному распоряжению Мустафы Кемаля Ататюрка и проработало до 2009 года. К 2011 году ее модернизировали в историко-культурный комплекс — а по сути, в большой тюремный аттракцион: оригинальные граффити и рисунки заключенных на стенах тюрьмы, модели камер с восковыми фигурами, библиотека с книгами, которые написали заключенные, тюремная баня с художественной галерей и специальные камеры для посетителей музея, где они могут почувствовать себя в заключении без всяких средств связи (от 15 минут до часа в зависимости от тарифа).
Чему можно поучиться: качественной музеефикации архитектуры и культурного слоя.
Культурный комплекс. Тюрьма Паленсии
Историческая тюрьма в Паленсии, провинции на севере Испании, работала с середины XIX века до начала «нулевых», а в 2007 году городские власти утвердили концепцию модернизации бывшей тюремной территории в культурное пространство Centro Civico. В частные руки тюрьму передавать не стали, вложив в реконструкцию муниципальные и спонсорские деньги. Перед проектировщиками поставили задачу сохранить архитектурный памятник в стиле неомудехар, но при этом полностью переоснастить большой краснокирпичный комплекс.
В результате в бывшей тюрьме сделали внутреннюю перепланировку, провели реконструкцию перекрытий и кровли, установили мансардные окна, добавили стеклянные конструкции и построили новые павильоны. Сейчас в Centro Civico на месте старых камер находится библиотека, галерея и несколько залов разной вместимости для концертов, представлений и репетиций.
Чему можно поучиться: бережной перепланировке краснокирпичной архитектуры.
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