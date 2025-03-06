Зона комфорта: 5 сценариев для бывшей тюрьмы «Кресты». Спа, баня или пивоварня — мировой опыт

Общественное пространство и отель. Тюрьма Pentridge (Мельбурн)

Историческую тюрьму «Пентридж» в Мельбурне реконструировали по модели, похожей на предварительную концепцию «Крестов» — ее превратили в универсальное общественное пространство с музеем, отелем и парковой зоной. Тюрьма открылась в середине XIX века, закрылась почти через полтора столетия, в 1997 году, а в 2013 году исторический комплекс был продан частным девелоперам. При этом власти решили не передавать весь бывший тюремный комплекс одному управляющему: за разные объекты «Пентриджа» отвечают разные компании.

В 2020 году на территории тюрьмы открыли кинотеатр на 15 залов, затем появились рестораны, художественная галерея, тюремный музей и люксовый отель с 19 номерами (каждый состоит из пяти бывших тюремных камер; в номерах сохранили кирпичные потолки и каменные стены). При этом власти обязали управляющие компании полностью сохранить часть объектов бывшей тюрьмы — ярких примеров викторианской архитектуры.

Чему можно поучиться: распределению компетенций и работе с аутентичностью.