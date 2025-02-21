У «Крестов» появился новый владелец. Им стал застройщик «КВС»

Покупатель получит более 20 зданий общей площадью около 40 тысяч метров и 4 га земли на Арсенальной набережной. Непроданным на территории «Крестов» остался только храм Александра Невского.

В планах у застройщика провести реставрацию, а после историческое место станет уникальным общественным пространством и центром культурной жизни мирового уровня, «в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате».

«Теперь стены, которые были свидетелями стольких судеб, наполнятся новым смыслом. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех. Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания. „Кресты“ — не просто здание, это историческая веха, значимая не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», — подчеркнул генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Прц этом Церковь Александра Невского в «Крестов» перейдет в баланс РПЦ. Как пояснил после проведения торгов директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша, храм не продавали вместе с комплексом зданий бывшего СИЗО.

«Специалисты ДОМ.РФ максимально ответственно подошли к процессу подготовки имущественного комплекса к торгам, обеспечив его прозрачность, публичность и эффективность с учетом интересов городских властей и потенциальных инвесторов», — сказал для 78.ru Сарокваша.

В торгах, которые проводили сегодня, 21 февраля участвовали два претендента. Одним из которых был бизнесмен и миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). Он планировать сделать из бывшего СИЗО на Арсенальной набережной концертную площадку и «Музей истории добра и зла». Однако на аукционе победил другой претендент.