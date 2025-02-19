Из «Крестов» могут сделать концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок

Точных планов по реновации исторического здания пока нет, а есть лишь общая концепция такого музея. В случае победы на торгах Евгений Финкельштейн планирует обустроить на территории комплекса фестивальную площадку и «Музей добра и зла».

«Важно оставить объекты, которые, безусловно, являются уникальными. Я бы там сделал бы еще фестивальное место. Там позволяют площади создать некую фестивальную площадку. И если коротко, то я планирую сделать там "Музей добра и зла"», — сообщил он «Фонтанке».

Торги по «Крестам» организует ДОМ.РФ. Сбор заявок от участников завершили 17 февраля. А торги пройдут 21 февраля. Начальная цена лота составляет 1,051 млрд рублей.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».