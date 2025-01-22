Из особняка Сысоева разрешили сделать ресторан

Здание приспособят под объект общественного питания, а лицевые и дворовые фасады, согласно проекту, будут изменять, но локально.

«Со стороны дворового фасада предусмотрено изменение уклона кровли мансарды с сохранением исторического карниза и существующей отметки конька, изменение габаритов дверного проема, ведущего на террасу и замена двери на остекленную», — говорится в заключении КГИОП.

Напомним, в мае 2025 года Госстройнадзор выдал разрешение на приспособление здания на 9-й линии Васильевского острова под место общественного питания. Работы должны закончить к концу января 2025 года. Застройщиком выступает ООО «Особняк С. Сысоева», которая принадлежит Павлу Альтову, сыну сатирика Семена Альтова. Проект приспособления готовила ООО «Аксиома СПб». Работы должны завершить не позднее 20 января 2025 года.

В начале июля 2023 года стало известно, что в особняке Сысоева на Васильевском острове появится многофункциональное пространство. Приспособлением здания на 9-й линии Васильевского острова, 60 займется сын сатирика Альтова Павел Альтов. Его компания является владельцем этого дома.

КГИОП согласовал проект приспособления здания под объект общественного питания, сказано в материалах комитета. Владелец здания Павел Альтов отметил, что «это будет многофункциональное пространство». Других подробностей он не сообщил.

В сентябре 2023 года Смольный согласовал облик особняка Сысоевых, в котором появится новое общественное пространство. Реконструкцией и приспособлением под современные нужды дома №60 на 9-й лини