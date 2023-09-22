18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Смольный согласовал облик особняка Сысоевых, в котором появится новое общественное пространство

Поделиться:

Реконструкцией и приспособлением под современные нужды дома №60 на 9-й линии Васильевского острова займется компания Павла Альтова — сына сатирика Альтова.

Яндекс. Панорамы

Комитет по градостроительству согласовал облик дома №60 на 9-й линии Васильевского острова, который получит особняк Сысоева после реконструкции. В документах указано: «Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания».

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно, что в особняке Сысоева на Васильевском острове появится многофункциональное пространство. Приспособлением здания на 9-й линии Васильевского острова, 60 займется сын сатирика Альтова Павел Альтов. Его компания является владельцем этого дома.

КГИОП согласовал проект приспособления здания под объект общественного питания, сказано в материалах комитета. Владелец здания Павел Альтов отметил, что «это будет многофункциональное пространство». Других подробностей он не сообщил.

Здание площадью 1 800 квадратных метров на 9-й линии Васильевского острова больше известно, как особняк Сысоева. Его возвели в середине XIX века, в разное время там размещался детский приют, а после революции — различные учреждения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: