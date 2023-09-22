Смольный согласовал облик особняка Сысоевых, в котором появится новое общественное пространство

Комитет по градостроительству согласовал облик дома №60 на 9-й линии Васильевского острова, который получит особняк Сысоева после реконструкции. В документах указано: «Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания».

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно, что в особняке Сысоева на Васильевском острове появится многофункциональное пространство. Приспособлением здания на 9-й линии Васильевского острова, 60 займется сын сатирика Альтова Павел Альтов. Его компания является владельцем этого дома.

КГИОП согласовал проект приспособления здания под объект общественного питания, сказано в материалах комитета. Владелец здания Павел Альтов отметил, что «это будет многофункциональное пространство». Других подробностей он не сообщил.

Здание площадью 1 800 квадратных метров на 9-й линии Васильевского острова больше известно, как особняк Сысоева. Его возвели в середине XIX века, в разное время там размещался детский приют, а после революции — различные учреждения.