Арт-пространство в бывшем варочном цехе завода «Степан Разин», закрытие музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты» на реставрацию: урбанистический дайджест

В бывшем варочном цехе завода «Степан Разин» получит прописку арт-пространство «Цистерна» (запуск 4 октября!). В помещениях остались отверстия в перекрытиях от бродильных и цистерн, благодаря которым место и получило название. Основная миссия проекта — развитие медиаарта в России: обещают выставки, концерты, иммерсионные шоу и аудиовизуальные перформансы. Идея принадлежит командам dreamlaser и Urban Context. Первая известна по крупнейшему фестивалю медиаарта Intervals в Нижнем Новгороде. За художественный концепт отвечает Urban Context во главе с Алексеем Онацко, экс-куратором «Севкабель Порта». Молодая компания Urban Context занимается кейсами на стыке девелопмента и культурной урбанизации. «Мы создаем и управляем уникальными проектами в сфере развития городов и человеческого капитала в них. В настоящее время активно растем и работаем в Грузии (Тбилиси) и в России (Петербурге, Москве и еще нескольких регионах)», — объясняет Алексей Онацко.

В течение ближайшего года в арт-пространстве готовят четыре выставочных проекта. «Мы хотим сделать бывший варочный цех настоящим порталом в мир мультимедийного искусства. Для этого будем привозить интересных художников, реализовывать образовательные программы и собирать вокруг себя комьюнити креативной, заинтересованной и чуткой аудитории», — отмечает генеральный директор компании dreamlaser Андрей Тубольцев.