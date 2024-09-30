Арт-пространство в бывшем варочном цехе завода «Степан Разин», закрытие музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты» на реставрацию: урбанистический дайджест

Команда архитектурного бюро Klauzura совместно с Roof Music Fest разработала концепцию концертного кластера на берегу Финского залива, в октябре в бывшем варочном цехе завода «Степан Разин» запускают арт-пространство «Цистерна»: Собака.ru рассказывает о самых интересных урбанистических новостях месяца в Петербурге.
Арт-пространство месяца
В бывшем варочном цехе завода «Степан Разин» получит прописку арт-пространство «Цистерна» (запуск 4 октября!). В помещениях остались отверстия в перекрытиях от бродильных и цистерн, благодаря которым место и получило название. Основная миссия проекта — развитие медиаарта в России: обещают выставки, концерты, иммерсионные шоу и аудиовизуальные перформансы. Идея принадлежит командам dreamlaser и Urban Context. Первая известна по крупнейшему фестивалю медиаарта Intervals в Нижнем Новгороде. За художественный концепт отвечает Urban Context во главе с Алексеем Онацко, экс-куратором «Севкабель Порта». Молодая компания Urban Context занимается кейсами на стыке девелопмента и культурной урбанизации. «Мы создаем и управляем уникальными проектами в сфере развития городов и человеческого капитала в них. В настоящее время активно растем и работаем в Грузии (Тбилиси) и в России (Петербурге, Москве и еще нескольких регионах)», — объясняет Алексей Онацко.
В течение ближайшего года в арт-пространстве готовят четыре выставочных проекта. «Мы хотим сделать бывший варочный цех настоящим порталом в мир мультимедийного искусства. Для этого будем привозить интересных художников, реализовывать образовательные программы и собирать вокруг себя комьюнити креативной, заинтересованной и чуткой аудитории», — отмечает генеральный директор компании dreamlaser Андрей Тубольцев.
Алексей Онацко
Соучредитель международного агентства развития территорий Urban Context, продюсер проектов:
«"Цистерна" — комплексная площадка для реализации тотальных медиа-арт инсталляций и выставок медиа искусства. Место, где буквально варится и бродит сообщество художников, инженеров, продюсеров задумывая и воплощая масштабные творческие и технологические проекты для широкой аудитории. Пространство цеха обладает уникальными архитектурными характеристиками и атмосферой, что позволяет создавать новый опыт как для зрителя, так и для художественных команд работающих над проектами.
Пространственные характеристики цеха "Цистерны" — это не только преимущество, но и технический вызов. Прежде всего он заключается в необходимости разрабатывать проекты сразу в нескольких плоскостях, программировать зрительский опыт учитывая сложную структуру локации, ее многоуровневость и разнообразие потенциальных сценариев».
Коллаборация месяца
Девелопер и отельер Александр Бережненко запустит коворкинг от «Подписных» в Hideout Residence. Недавно вместе с командой он перезапустил Коломну, открыв пространство с дизайнерскими апартаментами, отелем и модными гастроконцепциями (все лето 2024-го мы отдыхали здесь на террасах Jam и Aster!).
Александр Бережненко
Девелопер и отельер в интервью для Собака.ru:
«Этот коворкинг будет чем-то вроде бизнес-лаунжа для креативщиков. Там будет череда малых гостиных, которые можно закрывать под лекции, мероприятия, совещания. Наш слоган — "Всё для творческих людей". При этом мы имеем в виду не только людей тех профессий, которые привычно считаются творческими, вроде художников, это могут быть и повар, и бизнесмен — главное, чтобы у человека была страсть что-то создавать».
В здании бывшего канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» получит прописку корпус петербургской ВШЭ.В отреставрированных помещениях разместят факультет физико-математических и компьютерных наук, Школу дизайна и ее творческие мастерские, образовательную программу «Медиакоммуникации» и лаборатории ведущих партнеров.
Заявка месяца
Команда архитектурного бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой совместно с Roof Music Fest разработала концепцию концертного кластера на берегу Финского залива. Это многофункциональное общественное пространство с трансформируемым концертным залом на 1000 человек. Зал планируется со стеклянной стеной, чтобы посетители могли слушать музыку и любоваться закатами, отражающимися в водах залива. Сроки реализации неизвестны — пока ищут инвестора.
Закрытие месяца
Музей-усадьбу Ильи Репина «Пенаты» в ноябре закроют на реставрацию. Экспонаты перевезут в основное здание Музея Академии художеств на Университетской набережной, затем установят леса с утепленным контуром. Реставрацию начнут в январе 2025 года, а завершить ее планируют ко дню рождения художника в 2026 году: мемориальная экспозиция будет сохранена в первозданном виде.
Цифровизация Петербурга
Виртуальный «Подорожник» заработает до конца года в Петербурге. В приложении можно будет привязать как пластиковую карту, так и сделать виртуальный билет, который удобно пополнять в сервисе. Помимо оплаты билета через смартфон, появится функция отложенного пополнения «Подорожника». Еще в сервисе можно будет просматривать истории платежей и поездок, строить маршрут и узнавать обо всех изменениях в расписании общественного транспорта. Собака.ru уже протестировала новинку и обсудила плюсы и минусы сервиса, а также опыт других городов с экспертом.
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