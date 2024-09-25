Эксперимент редакции: тестируем приложение «Подорожник»

В сентябре в Петербурге запустили бета-версию приложения «Подорожник». Сервис позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте без обращения в кассы метрополитена. Мы попросили редактора «Петербурга будущего» Валерию Дьячкову протестировать новинку (спойлер: рискуя стать багажом!) и обсудили с директором по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексеем Смирновым преимущества и недостатки нововведения, опыт других городов.
Мобильное приложение «Подорожник»: плюсы и минусы
Валерия Дьячкова
Редактор новостей отдела «Петербург будущего» Собака.ru:
«Мы долго ждали и, наконец, свершилось! Вышла бета-версия мобильного приложения "Подорожник". Чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо было оставить заявку на сайте "Организатор перевозок". Всего набирали 10 тысяч человек. Я заполнила анкету. В течение суток пришло приглашение со ссылкой для скачивания приложения. Я зарегистрировалась и стала тестировать приложение в течение двух недель.
Сервис устроен интуитивно понятно: мне потребовалось около 10 минут, чтобы разобраться что к чему. Во вкладке "Транспортные карты" можно добавить уже использованную ранее пластиковую карту "Подорожник". Для этого нужно ввести номер проездного, указанного на лицевой стороне физического носителя. Правда, расплачиваться им виртуально не получится, можно только пополнить.
Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте через приложение, необходимо выпустить виртуальную карту и положить на нее деньги через сервис. Во время самой поездки нужно зайти в раздел "Виртуальные карты" и нажать кнопку "Контроль". Высветится специальный QR-код — его необходимо приложить к валидатору. Как заявляют разработчики, оплатить поездки таким образом можно в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Правда, на практике это не всегда так.
В трамвае QR-код сработал легко. В метро тоже первая поездка с приложением "Подорожник" прошла успешно. В следующие я сталкивалась с багами: иногда миновать турникет удавалось не с первого раза, а валидатор сообщал о неоплаченном багаже. (Спасибо, конечно, метрополитен, за сравнение меня с багажом, но не от всего сердца.)
В автобусе я показала QR-код для оплаты проезда кондуктору. Он удивился, спросив: «Что это такое?». Предложил попробовать отсканировать на валидаторах старого образца (без LED-экрана). Увы, у нас ничего не вышло. Пришлось платить за проезд физической картой “Подорожник”. Для чистоты эксперимента я проехала на другом автобусе, но и там воспользоваться новой функцией не удалось. Возможно, мне не повезло, и на новых валидаторах эта функция работает.
В троллейбусе повторилась аналогичная ситуация, что и с автобусом. В поддержку я не обращалась. В приложении я не нашла информацию о том, какие валидаторы и на каких маршрутах распознают виртуальный проездной билет. Пришлось выяснять на личном опыте: QR-код срабатывает лишь на новых устройствах для проверки проездных в общественном транспорте. (Оборудование с возможностью оплаты проезда виртуальным проездным билетом отмечено стикером с эмблемой ВПБ, либо отображением такой эмблемы на экране валидатора и турникета. — Прим. Ред.)
Валидатор в трамвае
Вердикт: через приложение удобно пополнять "Подорожник", отслеживать историю платежей и свои перемещения по городу, изменения маршрутов и новости петербургского транспорта. Классно, что все хранится в одном месте, видны расходы и остаток денег на карте. Минусы — не везде по факту можно расплачиваться виртуальным "Подорожником".
В целом сервис выполняет свою главную функцию: пополнить карту и оплатить проезд, само приложение работает исправно и не зависает. Надеюсь, разработчики добавят возможность оплаты через приложение с уже имеющихся физических транспортных билетов. Но, кажется, это уже мои придирки и ожидания».
Каких функций не хватает в приложении? Опыт других городов
Алексей Смирнов
Директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения»:
«Новое приложение "Подорожник" пока находится в стадии тестирования, но это — решительный шаг в сторону цифровизации общественного транспорта. Из плюсов — сервис позволяет приобрести электронный билет и пополнить электронный кошелек без физической карты. Не нужно стоять в очереди, чтобы оплатить поездку в общественном транспорте. Минусы — интерфейс "Подорожника" пока сыроват. При проверке на IPhone бывали моменты, когда не получалось нажать ту или иную кнопку, но, думаю, это будет доработано. В приложении у типов билетов громоздкие названия, поэтому сложно понять, что именно покупаешь.
После массового запуска приложения мы ожидаем уменьшение очередей в кассах метрополитена и сокращение пластика, используемого для изготовления физических проездных. Вероятно, снизятся операционные расходы транспортной системы за счет автоматизации процессов.
Некоторые регионы тестируют более продвинутую технологию open loop — когда вам не нужно подносить устройство к валидатору, приложение автоматически регистрирует поездку, вычисляет тариф и формирует билет. Например, пилотный проект с этой технологией был запущен в Ярославле, Ижевске. Чтобы система автоматически зарегистрировала поездку (без прикладывания устройства к валидатору), она должна сопоставить геокоординаты смартфона у пассажира и BLE-маяков в автобусе. Сейчас периодически бывают сбои в геопозиционировании и GPS из-за работы служб безопасности, поэтому могут возникать проблемы, схожие с каршерингом, вроде неверного месторасположения. Но в целом инициатива Минтранса по внедрению геооплаты достаточно универсальна и удобна: в час-пик не нужно пробиваться к валидатору, а расходы на оснащение транспорта региона можно сократить.
Многие крупные города мира уже оценили пользу от внедрения мобильных приложений для оплаты проезда в общественном транспорте. В Лондоне это, например, TfL Oyster & Contactless с функцией пополнения карты Oyster, покупкой проездных билетов и оплатой проезда через Apple Pay и Google Pay. Чтобы повысить привлекательность сервисов, некоторые интегрируют в них дополнительные сервисы. В Берлине приложение BVG, например, включает функцию поиска потерянных вещей в общественном транспорте. Амстердамская версия под названием GVB предоставляет информацию о доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В RTA Dubai в Дубае можно пополнять карту Nol, оплачивать парковку и заказывать такси. "Московский транспорт", кстати, тоже не стоит на месте: недавно в нем появилась функция напоминания о выходе на остановке. Еще в приложении можно спланировать маршрут на общественном транспорте, в том числе с учетом электрички. В «Подорожнике» тоже есть подобная функция, но пока она распространяется только на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.
В целом приложение "Подорожник" — шаг в правильном направлении. Мне кажется, из московского опыта можно было бы перенять указание расположения станций велопроката и зон парковки самокатов, чтобы сделать поездки по городу комфортными для всех пользователей. Сейчас в центре Петербурга запрещена парковка средств индивидуальной мобильности. Как дальше будет развиваться ситуация — пока непонятно».
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