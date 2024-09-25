Эксперимент редакции: тестируем приложение «Подорожник»

«Мы долго ждали и, наконец, свершилось! Вышла бета-версия мобильного приложения "Подорожник". Чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо было оставить заявку на сайте "Организатор перевозок". Всего набирали 10 тысяч человек. Я заполнила анкету. В течение суток пришло приглашение со ссылкой для скачивания приложения. Я зарегистрировалась и стала тестировать приложение в течение двух недель.

Сервис устроен интуитивно понятно: мне потребовалось около 10 минут, чтобы разобраться что к чему. Во вкладке "Транспортные карты" можно добавить уже использованную ранее пластиковую карту "Подорожник". Для этого нужно ввести номер проездного, указанного на лицевой стороне физического носителя. Правда, расплачиваться им виртуально не получится, можно только пополнить.

Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте через приложение, необходимо выпустить виртуальную карту и положить на нее деньги через сервис. Во время самой поездки нужно зайти в раздел "Виртуальные карты" и нажать кнопку "Контроль". Высветится специальный QR-код — его необходимо приложить к валидатору. Как заявляют разработчики, оплатить поездки таким образом можно в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Правда, на практике это не всегда так.