Смольный придумал, под что переделают здания «Крестов»

«Корпорация "ДОМ.РФ " планирует реализовать крупный инвестиционный проект на территории "Крестов". Там появится арт-кластер. Должны быть закреплены участки для существующей жилой застройки, детского сада, гостиницы», — рассказал губернатора Александр Беглов.

Под проект выделят отдельные земельные участки для существующих объектов образования, среднеэтажной жилой застройки, гостиничного обслуживания и церкви во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. При этом во всех случаях сохранят уже установленные виды разрешенного использования участков.

Напомним, бывшее СИЗО «Кресты» выставят на аукцион до конца 2024 года. Об этом рассказали сразу несколько источников. Начальную стоимость оценивают в 1 млрд рублей.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».