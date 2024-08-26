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Урбанистика

Назвали сроки запуска нового кластера «АТС» в здании бывшей автоматической телефонной станции Ленинграда

Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок. А до конца года запустят рестораны и бары, компьютерный клуб, также будет несколько танцевальных площадок, балетная студия.

Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС

Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер на Некрасова «АТС». Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov!). За архитектуру двора и террас с гастрозоной, включая рендеры, отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук.

Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров обретут дом более 200 резидентов: среди них — коворкинг «Практик», фитнес-клуб New Fit и бар Apteka. Куратором творческой жизни АТС стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи DEBOSH Кирилл Заказчиков.

Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок.

Иван Смирнов

Инвестор и идеолог пространства АТС на Некрасова:

«В новой культурной точке притяжения в квартале писателей и поэтов все построено вокруг и для резидентов: максимальная свобода творчества, как коллаборации между собой, так и внешними сообществами вроде VK и Яндекса. Каждый постоянно находится в поиске нового для улучшения качества жизни петербуржцев. Премиальный коворкинг с бизнес-инкубатором, гастроконцепции, академия искусств, спортивные студии, салоны красоты и здоровья — все в рамках единого пространства 24/7. 

До конца года запустим рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируем пространство для отдыха на крыше. Приходите!». 

Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС

Напомним, информация о том, что в здании Некрасовского телефонного узла откроется новое общественное пространство с лекториями и гастрозоной появилась еще в конце июля 2023 года. Тогда собирались в новом кластере «АТС» площадью 15 тысяч квадратных метров на улице Некрасова, 3-5 разместить гастрозону, рестораны, магазины с виртуальными примерочными, лекторий и многое друге.

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