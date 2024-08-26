Назвали сроки запуска нового кластера «АТС» в здании бывшей автоматической телефонной станции Ленинграда

Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок. А до конца года запустят рестораны и бары, компьютерный клуб, также будет несколько танцевальных площадок, балетная студия.
Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер на Некрасова «АТС». Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov!). За архитектуру двора и террас с гастрозоной, включая рендеры, отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук.
Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров обретут дом более 200 резидентов: среди них — коворкинг «Практик», фитнес-клуб New Fit и бар Apteka. Куратором творческой жизни АТС стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи DEBOSH Кирилл Заказчиков.
Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок.
Инвестор и идеолог пространства АТС на Некрасова:
«В новой культурной точке притяжения в квартале писателей и поэтов все построено вокруг и для резидентов: максимальная свобода творчества, как коллаборации между собой, так и внешними сообществами вроде VK и Яндекса. Каждый постоянно находится в поиске нового для улучшения качества жизни петербуржцев. Премиальный коворкинг с бизнес-инкубатором, гастроконцепции, академия искусств, спортивные студии, салоны красоты и здоровья — все в рамках единого пространства 24/7.
До конца года запустим рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируем пространство для отдыха на крыше. Приходите!».
Напомним, информация о том, что в здании Некрасовского телефонного узла откроется новое общественное пространство с лекториями и гастрозоной появилась еще в конце июля 2023 года. Тогда собирались в новом кластере «АТС» площадью 15 тысяч квадратных метров на улице Некрасова, 3-5 разместить гастрозону, рестораны, магазины с виртуальными примерочными, лекторий и многое друге.
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