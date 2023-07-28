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Урбанистика

В здании Некрасовского телефонного узла откроется новое общественное пространство с лекториями и гастрозоной

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Новый кластер «АТС» площадью 15 тысяч квадратных метров появится на улице Некрасова, 3-5. На четырех этажах разместят гастрозону, рестораны, магазины с виртуальными примерочными, лекторий и многое друге.

Рендеры «АТС»
Рендеры «АТС»
Рендеры «АТС»

Создатели проекта утверждают, что в пространстве будет около 100 резидентов, среди них — коворкинг «Практик» на 4 тысячи квадратных метров и 620 рабочих мест.

Реконцепция позволит объединить два крупных проекта: социально-культурный кластер «АТС» и коворкинг «Практик», образовав новую точку притяжения на карте Петербурга для работы, учебы и отдыхать.

Кластер будет состоять из четырех этажей, поделенных на зоны. Первый этаж отдали под гастрозону, второй — под рестораны и fashion-галереи, третий — зона эстетики и красоты с фитнес- и бьюти-коворкингами, четвертый — лекторий и зона развлечений с концертами, мастер-классами, ярмарками, лекциями и другими подобными мероприятиями. А на крыше появится чилл-зона.

На площадке организуют комплекс многоуровневых веранд. На втором этаже пристроят стеклянную террасу для круглогодичного использования.

Не обойдется и без технологических новшеств. К примеру, в магазинах появятся виртуальные примерочные – зеркала со встроенным конструктором виртуальной реальности.

На реализацию проекта отводят около шести месяцев, в него уже вложили порядка 500 млн рублей. Запустить кластер должны осенью или в начале зимы 2023 года.

Рендеры «АТС»
Рендеры «АТС»
Рендеры «АТС»
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