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Урбанистика

Новый кластер на Некрасова, большой гастропроект на Обводном канале и перестановки в Центре компетенций Ленобласти: урбанистический дайджест

Четырехэтажный кластер «АТС» в здании бывшей автоматической телефонной станции Ленинграда запустят на одной из главных барных улиц Петербурга, команда бюро Klauzura (авторы концепции культурного квартала «Брусницын»!) работает над большим гастропространством «Сплав»: рассказываем о самых интересных новостях за месяц в Петербурге в традиционном урбанистическом дайджесте. 

Новое общественное пространство

Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС

Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер на Некрасова «АТС». Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov!). За архитектуру двора и террас с гастрозоной, включая рендеры, отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук. 

Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров обретут дом более 200 резидентов: среди них — коворкинг «Практик», фитнес-клуб New Fit и реинкарнация культового индийского ресторана Apteka. Куратором творческой жизни АТС стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи DEBOSH Кирилл Заказчиков. 

Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок.

Иван Смирнов

Инвестор и идеолог пространства АТС на Некрасова:

«В новой культурной точке притяжения в квартале писателей и поэтов все построено вокруг и для резидентов: максимальная свобода творчества, как коллаборации между собой, так и внешними сообществами вроде VK и Яндекса. Каждый постоянно находится в поиске нового для улучшения качества жизни петербуржцев. Премиальный коворкинг с бизнес-инкубатором, гастроконцепции, академия искусств, спортивные студии, салоны красоты и здоровья — все в рамках единого пространства 24/7. 

До конца года запустим рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируем пространство для отдыха на крыше. Приходите!». 

Заявка месяца

Klauzura
Klauzura
Klauzura

Бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой работает над проектом «Сплав». В здании бывшей чугунно-меднолитейной мастерской на проспекте Обуховской обороны, 38Б в следующем году откроют мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками. 

Дарья Мирошниченко

Соосновательница бюро Klauzura:

«Наш опыт поиска междисциплинарных связей на конференции "Не только архитекторе" не прошел даром. Мы выстроили для себя новый подход к архитектурной концепции, который теперь называем концепция архитектурного продукта. Это общая сформированная идея пространства: она заключается не только в архитектурном образе, но и в общем позиционировании, соединение визуального и невизуального облика. 

Летом наша команда усердно работала над одним из таких проектов — концепцией большого нового гастропространства в Петербурге. Объект не простой, на стыке реновации и современной архитектуры — все как любит наше архитектурное бюро. В самом здании раньше располагалась сталелитейная мастерская. Начиная работу надо концепцией, конечно, мы прониклись историей, искали дух места и пытались связать его с новым назначение здания. Очень важно не бояться включать исторические объекты в современный образ жизни города. 

Команда бюро придумала не только новые фасады здания, но предложила название и общее позиционирование, увязав его с экстерьерами и с будущими интерьерами фудмолла. В проекте мы постарались "сплавить" три ассоциации с данным местом — еда, вода и металл — в единый архитектурный продукт. Объединили в один проект мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками. Кроме архитектурных решений наше бюро разработало логотип для нового пространства, концепцию использования и рекомендации по резидентам».

Частная реставрация месяца

Фото: Ксюша Сидорина
Фото: Ксюша Сидорина

«Гэнгъ» во главе с Ксюшей Сидориной расшили парадный вход на Разъезжей улице, 16-18 — ранее команда отремонтировала вмонтированный в фасад этого дома старинный фонарь (не горел минимум 80 лет!). Исторически под фонарем был шикарный вход: жители проходили высокие застекленные кованные ворота, затем открывали дверь и попадали в вестибюль. Вход зашили металлическим листом, вероятно, в СССР. Сейчас команда уже расшила вход, почистила ворота и собирает средства на установку двери. 

Кадровые перестановки

Центр компетенций Ленобласти, курирующий благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда», вместо Екатерины Манжулы возглавил Игорь Юрин. С 2017 года он работал в подведомственных учреждениях комитета по ЖКХ Ленобласти, с 2020 года — в самом комитете, перед назначением возглавлял отдел организации обеспечения и формирования комфортной городской среды. 

Новость месяца

Судостроительная компания Emperium

Судостроительная компания Emperium в Отрадном (Ленобласть) во главе с гендиректором Денисом Войткевичем строит круизное судно с электрическим двигателем для длительных путешествий по озеру Байкал. Это будет комфортный трехпалубный электроход с каютами бизнес- и эконом-класса на 68 гостей, панорамным рестораном и баром, спа-зоной, смотровыми площадками и открытой палубой. 

Emperium — первая российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Выпускает речные электротрамваи «Экобас» и двухпалубные электрокатамараны «Экокруизер» (речные трамваи ходят по Москве-реке!). Основная доля предприятия (50,2%) принадлежит Sitronics Group (входит в АФК «Система»), 20,36% у Андриана Правдина, 13,57% у Андрея Смирнова, 10% у ООО «Новые морские инвестиции» и 1,06% у Алексея Зюзина, по данным «Ъ-СПб». Инвестором компании считают российского предпринимателя Александра Лебедева.

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