Новый кластер на Некрасова, большой гастропроект на Обводном канале и перестановки в Центре компетенций Ленобласти: урбанистический дайджест

Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер на Некрасова «АТС». Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov!). За архитектуру двора и террас с гастрозоной, включая рендеры, отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук.

Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров обретут дом более 200 резидентов: среди них — коворкинг «Практик», фитнес-клуб New Fit и реинкарнация культового индийского ресторана Apteka. Куратором творческой жизни АТС стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи DEBOSH Кирилл Заказчиков.

Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок.