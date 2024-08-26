Новый кластер на Некрасова, большой гастропроект на Обводном канале и перестановки в Центре компетенций Ленобласти: урбанистический дайджест

Четырехэтажный кластер «АТС» в здании бывшей автоматической телефонной станции Ленинграда запустят на одной из главных барных улиц Петербурга, команда бюро Klauzura (авторы концепции культурного квартала «Брусницын»!) работает над большим гастропространством «Сплав»: рассказываем о самых интересных новостях за месяц в Петербурге в традиционном урбанистическом дайджесте.
Новое общественное пространство
Одна из первых автоматических телефонных станций Ленинграда 1934 года переживает реинкарнацию. Теперь это новый четырехэтажный кластер на Некрасова «АТС». Концепцию пространства разработала команда коммуникационного агентства MYGRIBS (в портфолио — «Фабрика», Sokolov!). За архитектуру двора и террас с гастрозоной, включая рендеры, отвечает доцент кафедры дизайна и архитектуры Политеха Александр Жук.
Первый этаж отдали под гастрономию, второй — под магазины и шоурумы, третий — фитнес- и бьюти-коворкинги, четвертый — лекторий и зону развлечений с концертами, мастер-классами и ярмарками. На площади 15 тысяч квадратных метров обретут дом более 200 резидентов: среди них — коворкинг «Практик», фитнес-клуб New Fit и реинкарнация культового индийского ресторана Apteka. Куратором творческой жизни АТС стал арт-директор, галерист и основатель первой антигалереи DEBOSH Кирилл Заказчиков.
Уже осенью на территории «АТС» откроют свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство New Fit, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок.
Инвестор и идеолог пространства АТС на Некрасова:
«В новой культурной точке притяжения в квартале писателей и поэтов все построено вокруг и для резидентов: максимальная свобода творчества, как коллаборации между собой, так и внешними сообществами вроде VK и Яндекса. Каждый постоянно находится в поиске нового для улучшения качества жизни петербуржцев. Премиальный коворкинг с бизнес-инкубатором, гастроконцепции, академия искусств, спортивные студии, салоны красоты и здоровья — все в рамках единого пространства 24/7.
До конца года запустим рестораны и бары, компьютерный клуб. Будет несколько танцевальных площадок, балетная студия. К следующему летнему сезону адаптируем пространство для отдыха на крыше. Приходите!».
Заявка месяца
Бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой работает над проектом «Сплав». В здании бывшей чугунно-меднолитейной мастерской на проспекте Обуховской обороны, 38Б в следующем году откроют мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками.
Дарья Мирошниченко
Соосновательница бюро Klauzura:
«Наш опыт поиска междисциплинарных связей на конференции "Не только архитекторе" не прошел даром. Мы выстроили для себя новый подход к архитектурной концепции, который теперь называем концепция архитектурного продукта. Это общая сформированная идея пространства: она заключается не только в архитектурном образе, но и в общем позиционировании, соединение визуального и невизуального облика.
Летом наша команда усердно работала над одним из таких проектов — концепцией большого нового гастропространства в Петербурге. Объект не простой, на стыке реновации и современной архитектуры — все как любит наше архитектурное бюро. В самом здании раньше располагалась сталелитейная мастерская. Начиная работу надо концепцией, конечно, мы прониклись историей, искали дух места и пытались связать его с новым назначение здания. Очень важно не бояться включать исторические объекты в современный образ жизни города.
Команда бюро придумала не только новые фасады здания, но предложила название и общее позиционирование, увязав его с экстерьерами и с будущими интерьерами фудмолла. В проекте мы постарались "сплавить" три ассоциации с данным местом — еда, вода и металл — в единый архитектурный продукт. Объединили в один проект мастерские по приготовлению еды с ресторанами и фуд-кортами, с галереями для посадки и террасами со столиками. Кроме архитектурных решений наше бюро разработало логотип для нового пространства, концепцию использования и рекомендации по резидентам».
Частная реставрация месяца
«Гэнгъ» во главе с Ксюшей Сидориной расшили парадный вход на Разъезжей улице, 16-18 — ранее команда отремонтировала вмонтированный в фасад этого дома старинный фонарь (не горел минимум 80 лет!). Исторически под фонарем был шикарный вход: жители проходили высокие застекленные кованные ворота, затем открывали дверь и попадали в вестибюль. Вход зашили металлическим листом, вероятно, в СССР. Сейчас команда уже расшила вход, почистила ворота и собирает средства на установку двери.
Кадровые перестановки
Центр компетенций Ленобласти, курирующий благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда», вместо Екатерины Манжулы возглавил Игорь Юрин. С 2017 года он работал в подведомственных учреждениях комитета по ЖКХ Ленобласти, с 2020 года — в самом комитете, перед назначением возглавлял отдел организации обеспечения и формирования комфортной городской среды.
Новость месяца
Судостроительная компания Emperium в Отрадном (Ленобласть) во главе с гендиректором Денисом Войткевичем строит круизное судно с электрическим двигателем для длительных путешествий по озеру Байкал. Это будет комфортный трехпалубный электроход с каютами бизнес- и эконом-класса на 68 гостей, панорамным рестораном и баром, спа-зоной, смотровыми площадками и открытой палубой.
Emperium — первая российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Выпускает речные электротрамваи «Экобас» и двухпалубные электрокатамараны «Экокруизер» (речные трамваи ходят по Москве-реке!). Основная доля предприятия (50,2%) принадлежит Sitronics Group (входит в АФК «Система»), 20,36% у Андриана Правдина, 13,57% у Андрея Смирнова, 10% у ООО «Новые морские инвестиции» и 1,06% у Алексея Зюзина, по данным «Ъ-СПб». Инвестором компании считают российского предпринимателя Александра Лебедева.
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