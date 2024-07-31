Новый филиал музея архитектурной керамики «Керамарх», общественная ферма под Выборгом: урбанистический дайджест новостей Петербурга

Команда урбанистов, аналитиков, историков выпустила большое независимое исследование о том, как сделать Невский проспект безопасным и комфортным для петербуржцев. Среди предложений — высадить деревья вдоль проспекта, вернуть трамвайное движение (в идеале на протяжении всей главной улицы, ограничить яркость вывесок и объединить разделенные по маршрутам остановки.

«Это концептуальный проект, поэтому бюджет не был предметом изучения. При этом, если мы возьмем аналогичную реконструкцию московских улиц по самой завышенной стоимости, получится около 8 млрд рублей на весь Невский — это 5% от транспортного бюджета Петербурга», — объясняет соавтор исследования Даниил Воронин в разговоре с «Собака.ru». Через месяц исследователи планируют отправить предложения в администрацию города — пока авторы собирают подписи. Их уже поддержали транспортные эксперты Аркадий Гершман и Алексей Радченко, архитектор-уранист и соосновательница бюро Klauzura Дарина Карасева, световой дизайнер Дарья Чиримисина и другие.

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