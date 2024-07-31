Новый филиал музея архитектурной керамики «Керамарх», общественная ферма под Выборгом: урбанистический дайджест новостей Петербурга

Книга о дачной жизни от команды «Подписных экскурсий», новый сезон «Открытого города» и большое независимое исследование о Невском проспекте: собрали самые любопытные урбанистические (и краеведческие!) новости города.
Исследование месяца
Команда урбанистов, аналитиков, историков выпустила большое независимое исследование о том, как сделать Невский проспект безопасным и комфортным для петербуржцев. Среди предложений — высадить деревья вдоль проспекта, вернуть трамвайное движение (в идеале на протяжении всей главной улицы, ограничить яркость вывесок и объединить разделенные по маршрутам остановки.
«Это концептуальный проект, поэтому бюджет не был предметом изучения. При этом, если мы возьмем аналогичную реконструкцию московских улиц по самой завышенной стоимости, получится около 8 млрд рублей на весь Невский — это 5% от транспортного бюджета Петербурга», — объясняет соавтор исследования Даниил Воронин в разговоре с «Собака.ru». Через месяц исследователи планируют отправить предложения в администрацию города — пока авторы собирают подписи. Их уже поддержали транспортные эксперты Аркадий Гершман и Алексей Радченко, архитектор-уранист и соосновательница бюро Klauzura Дарина Карасева, световой дизайнер Дарья Чиримисина и другие.
Заявка месяца
Глава реставрационно-строительной компании «Паллада» и основатель первого в России музея архитектурной керамики «Керамарх» Константин Лихолат работает над созданием филиала музея в здании бывшего Сортировочного цеха Дулевской фарфоровой фабрики в Подмосковье. «Основу будущей экспозиции составят детали декора фасадов и интерьеров русских зданий XVII–XX веков: изразцы, печи и камины, майоликовые панно, настенная и напольная плитка, фрагменты керамических иконостасов, образцы строительной керамики. Концепция будет несколько отличаться от петербургского музея: здесь мы будем рассказывать не только об архитектурной керамике, но и об истории технологии ее изготовления», — рассказывает Константин Лихолат в разговоре «Собака.ru».
Кроме того, Константин Лихолат вместе с Андреем Роденковым готовят большое подарочное издание об архитектурной керамике в Петербурге.
Концепция месяца
Евгений Ростовский разработал проект общественной фермы в Тапиоле под Выборгом (недавно концепция получила диплом Союза архитекторов России в номинации «Общественное сооружение» в рамках форума «Дерево в архитектуре»!). Гостям предложат поработать на грядке, собрать овощи, фрукты, яйца, а потом забрать это все с собой или отдать в местный ресторан для приготовления обеда. На территории запланированы сыроварня, апартаменты, птичий двор, грядки с клубникой и теплицы с овощами и зеленью. В отделке комплекса хотят использовать кортеновскую сталь и обожженное дерево. Строительство займет часть этого и следующего года. Сдача объекта запланирована на 2025 год.
Евгений Ростовский
Автор проекта туристической фермы в Тапиоле, руководитель Studio Rostovskii специально для «Собака.ru»:
«Когда я начал работать над проектом, идейно находился в связке со словом лес. Хотя земельный участок — в голом ровном поле. Прокручивал в голове, как можно это реализовать, пока не попал к новоиспеченной теще на дачу. Там зашел в парник и увидел большие матовые листья с зелеными колючими огурцами. Я кайфанул, потому что понял, что до этого момента собирал огурцы в далекой юности у бабушки в вологодской деревне. После этого все срослось — ферма в скандинавском архитектурном обрамлении. В скандинавском, потому что, на мой взгляд, этот стиль позволяет отдать главенствующую роль природе в любом проекте. Именно за ней едут загород.
В Ленобласти есть общественные пространства, где можно покормить оленей, или покататься на лошадях. Есть и классические загородные клубы с широким спектром spa&wellness услуг. Туристической фермы, как ее придумали мы – поместили основные атрибуты деревни в скандинавскую архитектуру и привычный для жителей мегаполиса комфорт — не встречал. Надеюсь, ферма станет местом притяжения и заземления».
Запуск месяца
Краеведческий проект «Открытый город» под кураторством председателя ВООПиК Антона Иванова запустил новый сезон бесплатных прогулок по Петербургу. Премьерой стала экскурсия в особняк гофмейстера Алексея Нейдгарта. В программе также — Духовная академия, Дом городских учреждений, Царскосельская Мариинская гимназия, особняк Зубова.
Превью месяца
Кураторы «Подписных экскурсий» Катя Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков совместно с фотографом Антоном Акимовым готовят новинку — «Истории петербургских дач, рассказанные их жителями». В книге ребята расскажут о загородной жизни — от Зеленогорска до Лампово, от Петергофа до Выборга. Обещают закончить работу к концу 2025 — началу 2026 года. Ждем с нетерпением!
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