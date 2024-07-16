Как Константин Лихолат основал реставрационную компанию «Паллада» и первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх» (скоро — филиал в Подмосковье!)

Компания «Паллада» на рынке архитектурной керамики с 2001 года и, кажется, дела идут довольно успешно. Поделитесь личной предысторией бренда.

В студенческие годы я руководил одноименной петербургской общественной организацией, содействующей студентам Центральной Азии. Я родился в Казахстане, поступил в Военмех и переехал в Петербург. Как и множество студентов, приехавших в Россию после развала СССР, столкнулся с проблемами: трудно было связаться с родителями, добраться домой — логистика была нарушена. Моя задача как президента «Паллады» была в том, чтобы все эти вопросы решать. Вместе с единомышленниками в девяностые помогал тысячам студентов петербургских вузов, организуя связь с родными, поездки на родину, запуск прицепных вагонов и чартерных рейсов до Казахстана. Когда телефония и транспорт стали более доступными, деятельность организации сошла на нет, но этот управленческий опыт повлиял на всю мою жизнь. Окончив вуз, я устроился в керамическую мастерскую управляющим. Подзаработал денег и в 2001 году открыл свою компанию, специализирующуюся на архитектурной керамике, под прежним названием — «Паллада». Имя одной из самых почитаемых богинь Древней Греции, поддерживающей ремесла, в том числе и гончарное мастерство, здесь подошло как нельзя лучше!

Помните свой самый первый реставрационный заказ?

Это расселенные коммуналки. Первый адрес — дом за Мальцевским рынком на Басковом переулке. В пятикомнатной квартире на последнем этаже было семь печей и каминов. Несколько достаточно простых, с клеймом братьев Лядовых, остальные — финские. На тот момент мы еще не знали об этих производителях, но было понятно: изразцы принадлежат дореволюционным мануфактурам, есть клейма, а значит изделия представляют ценность. С того момента я стал изучать историю архитектурной керамики, через КГИОП познакомился с исследователем Андреем Ивановичем Роденковым. У нас начались совместные экспедиции, работа в архивах, а все материалы потом легли в основу «Керамарха» — первого в России музея архитектурной художественной керамики.