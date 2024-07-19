Как сделать Невский проспект комфортным для горожан — большое исследование

Проблемы Невского проспекта

За Невским проспектом в СМИ давно закрепилось название «трасса смерти». В 2017 году на нем произошло 1048 ДТП — пострадало 92 человека. В 2018 — 1013 аварий и 91 пострадавший. С января по март 2019 года — 230 ДТП и 19 пострадавших. За 2021 год: 70 ДТП, в 56 из которых виноваты водители, 12 — пешеходы, 2 — велосипедисты. Причины: нарушение правил проезда пешеходного перехода (22%), неправильный выбор дистанции (20%), нарушение требований сигналов светофора (16%) и правил перестроения (10%), выезд на встречную полосу (4%). Большинство случаев классифицируют как наезд на пешехода (40%), три четверти из которых произошли по вине водителя.

По итогам 2023 года Невский проспект стал самой аварийной центральной улицей города. Лидер антирейтинга — участок между домами №71 и 77: три наезда на пешеходов, два падения пассажиров под колеса и еще два столкновения транспортных средств.

74% респондентов используют главную магистраль, чтобы добраться до места назначения. И только 22% — для прогулки. Больше половины опрошенных не удовлетворены его благоустройством и считают Невский небезопасным. Как правило, улицу избегают из-за шумового и светового загрязнений, отсутствия зон отдыха и озеленения, большого количества пешеходов.

Тротуары местами слишком узкие: например, на участке между Большой Морской улицей и набережной Мойки, не везде обеспечена безбарьерная среда для маломобильных людей. Система переходов неудобна для пешеходов: местами их нет, например, у пересечения с набережными Мойки, Казанской и Пушкинской улицами, а где-то они только подземные и не приспособлены для пожилых и людей с колясками — у Садовой и Михайловской улиц.

Остановки разделены на маршруты и расположены далеко друг от друга. Например, «Исполкомская ул.» делится на несколько: автобусные (№24, 27, 65, 191) и троллейбусные (№1, 16, 22), автобусные (№46, 55, 65, 132, 169А) и троллейбусные (№16) — отдаление на 70 метров, что неудобно для тех, кто планирует пересадку.

«Пространство для дорожной инфраструктуры превосходит пешеходное, которое пропускает ежедневно более 55 тысяч человек. Автомобильный трафик же составляет до 80 тысяч человек в сутки, что неприемлемо для улицы с богатым историко-культурным значением», — объясняют исследователи.