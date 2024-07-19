Как сделать Невский проспект комфортным для горожан — большое исследование

По итогам 2023 года Невский проспект стал самой аварийной центральной улицей города. Недавно команда урбанистов, аналитиков, историков выпустила большое независимое исследование о том, как сделать главную улицу безопасной и комфортной для петербуржцев. «Собака.ru» пересказала материал и поговорила с одним из авторов концептуальных предложений, урбанистом, автором канала «Вороньи мысли» Даниилом Ворониным, почему город до сих пор не запустил реновацию важной транспортной артерии города и сколько денег и времени необходимо на реализацию предлагаемых решений.
Проблемы Невского проспекта
За Невским проспектом в СМИ давно закрепилось название «трасса смерти». В 2017 году на нем произошло 1048 ДТП — пострадало 92 человека. В 2018 — 1013 аварий и 91 пострадавший. С января по март 2019 года — 230 ДТП и 19 пострадавших. За 2021 год: 70 ДТП, в 56 из которых виноваты водители, 12 — пешеходы, 2 — велосипедисты. Причины: нарушение правил проезда пешеходного перехода (22%), неправильный выбор дистанции (20%), нарушение требований сигналов светофора (16%) и правил перестроения (10%), выезд на встречную полосу (4%). Большинство случаев классифицируют как наезд на пешехода (40%), три четверти из которых произошли по вине водителя.
По итогам 2023 года Невский проспект стал самой аварийной центральной улицей города. Лидер антирейтинга — участок между домами №71 и 77: три наезда на пешеходов, два падения пассажиров под колеса и еще два столкновения транспортных средств.
74% респондентов используют главную магистраль, чтобы добраться до места назначения. И только 22% — для прогулки. Больше половины опрошенных не удовлетворены его благоустройством и считают Невский небезопасным. Как правило, улицу избегают из-за шумового и светового загрязнений, отсутствия зон отдыха и озеленения, большого количества пешеходов.
Тротуары местами слишком узкие: например, на участке между Большой Морской улицей и набережной Мойки, не везде обеспечена безбарьерная среда для маломобильных людей. Система переходов неудобна для пешеходов: местами их нет, например, у пересечения с набережными Мойки, Казанской и Пушкинской улицами, а где-то они только подземные и не приспособлены для пожилых и людей с колясками — у Садовой и Михайловской улиц.
Остановки разделены на маршруты и расположены далеко друг от друга. Например, «Исполкомская ул.» делится на несколько: автобусные (№24, 27, 65, 191) и троллейбусные (№1, 16, 22), автобусные (№46, 55, 65, 132, 169А) и троллейбусные (№16) — отдаление на 70 метров, что неудобно для тех, кто планирует пересадку.
«Пространство для дорожной инфраструктуры превосходит пешеходное, которое пропускает ежедневно более 55 тысяч человек. Автомобильный трафик же составляет до 80 тысяч человек в сутки, что неприемлемо для улицы с богатым историко-культурным значением», — объясняют исследователи.
Как сделать главную улицу Петербурга комфортной для всех? Вот что предлагают авторы исследования:
- Высадить деревья вдоль проспекта, по обеим сторонам тротуаров, внутри дворов. Это уменьшит уровень шума, увеличит пешеходный трафик и, соответственно, прибыль для бизнеса и доходы госбюджета, снизит температуру воздуха в летнее время.
- Сузить Невский проспект. «Оптимальная ширина полосы для города — 3 метра. Для трамвайных путей необходимо 6-7 метров. Велополоса — 1,2-1,5 метра в каждую сторону. Тротуар — от 2 метров», — уточняет Даниил Воронин в разговоре с «Собака.ru».
- Вернуть трамвайное движение, в идеале на протяжении всего Невского. Начать можно с участков от площади Восстания до Садовой улицы (к действующим трамвайным линиям). При этом оставить правые полосы для автобусов и троллейбусов. Сделать выделенку для самокатов и велосипедов.
- Объединить разделенные по маршрутам остановки.
- Ограничить яркость вывесок, использовать отраженный свет и матовые рассеиватели, контролировать места для размещения рекламы, скорость изменения цветов, надписей, изображений.
Почему город до сих пор не реконструировал Невский проспект? Насколько реально реализовать предложения?
«Текущий приоритет в транспортной политике Петербурга — машины. Эта стратегия была распространена в 1960-1970-х годах в Европе, когда пытались удовлетворить спрос автомобилистов: строили развязки, улицы переделывали в шоссе. В какой-то момент от нее отказались Амстердам, Копенгаген, Париж, Лондон, Стокгольм в пользу развития общественного транспорта, пешеходной и велоинфраструктуры.
В России одним из положительных примеров реконструкции важной транспортной артерии города можно назвать улицу Щорса в Белгороде: пешеходные переходы оборудованы с обеих сторон платформами, светофорами и имеют островки безопасности и так далее.
Почему до сих пор в Петербурге отдан приоритет автомобилям? Я связываю это с некомпетентностью, незнанием транспортного планирования. Да, положительные моменты в виде платной парковки есть, но они были введены достаточно поздно.
Наше исследование Невского проспекта — это концептуальный проект, поэтому бюджет не был предметом изучения. При этом, если мы возьмем аналогичную реконструкцию московских улиц по самой завышенной стоимости, получится около 8 млрд рублей на весь Невский — это 5% от транспортного бюджета Петербурга. Есть ли такие деньги у города? При необходимости власти могут выделять суммы и в сотни миллиардов рублей. Когда мы поставим в приоритет пешеходов, найти деньги будет несложно, тем более на важную транспортную артерию.
Думаю, стоит поэтапно делать работу, начиная с приоритета пешеходов, общественного транспорта и дорожной диеты, высаживая деревья и расширяя тротуары. Хорошей практикой будет закрытие Невского проспекта вечером для проезда общественного транспорта, чтобы автомобилисты нашли альтернативные объезды и потоки перераспределились. Последним этапом — возвращение трамвая. Точно нельзя пытаться успеть сделать все работы за несколько лет. Это будет плохо и очень болезненно».
Нужна ли реконструкция Невскому проспекту?
Аркадий Гершман
Транспортный эксперт, автор канала «Город для людей». В разговоре с авторами независимого исследования:
«Невский не обязательно нужно реконструировать в привычном смысле, но точно нужно гуманизировать его как транспортную артерию и главную улицу города. Сейчас в угоду пропускной способности для машин главный проспект города агрессивен для всех вокруг: жителей, бизнеса, пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта.
Иметь такую улицу в 21 веке стыдно. И не нужно прикрывать этот стыд "особым путем" или прикрываться "исторически сложилось".
Сделать улицу лучше можно буквально за одни выходные за счет разметки и временных решений.
Например, если просто сделать полноценные выделенные полосы для общественного транспорта, которые не будут обрываться у светофоров, объединить автобусные и троллейбусные остановки — это позволит ускорить общественный транспорт и сделать улицу доступнее для всего города и привлечь новых пассажиров в автобусы и троллейбусы.
С точки зрения безопасности и комфорта, на улице нужно успокаивать автотрафик, в идеале введя ограничение 30 км/ч — Невский проспект должен перестать быть гоночным треком. Сделать это можно за счет новых пешеходных переходов, островков безопасности, сужения ширины полос для машин и буферных зон по центру улицы. Опять же, сделать все можно из разметки и столбиков — это может выглядеть не очень красиво, но это позволит всех убедить, что улица может работать с новым дизайном.
Во многих местах на проспекте пробки из людей, пешеходной части катастрофически не хватает, особенно у переходов, где транзитные потоки утыкаются в тех, кто ждет зеленый. Поэтому было бы хорошо расширить тротуары, опять же для начала по временной схеме, дополнительно расставив деревья в кадках — это дополнительно успокоит трафик и снизит уровень шума, создаст ветрозащиту и позволит хоть немного озеленить каменно-асфальтовый плац.
Станет лучше — это точно. Главное, что это запустит обсуждение и позволит по-новому посмотреть на привычную улицу, проработать конфликты с городскими сообществами и на основе этого создать нормальный проект. На мой взгляд, главная проблема Невского и Петербурга сегодня — это именно молчаливое принятие всех неудобств, в массе своей никто не верит, что его можно сделать лучше».
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