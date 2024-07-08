В старинных казармах на Фонтанке хотят создать «конкурента Новой Голландии» и установить фрегат XVIII века со дна Балтики!

На территории заброшенных казарм в центре Петербурга может появиться конкурент Новой Голландии и кронштадтского парка Остров Фортов — такие громкие заголовки появились в начале июля в городских медиа. Речь идет о комплексе зданий недалеко от ТЮЗа, в Семеновском округе. Окружающую их территорию предлагается превратить в парк, а сами казармы отреставрировать. Когда планируется начать работы, какие преграды существуют на пути, откуда взялась идея установить в центре города старинный корабль со дна Финского залива и настолько вообще осуществимы амбициозные планы — обо всем этом редакция «Собака.ru» поговорила с автором предложения, главой администрации муниципального образования «Семеновский» Сергеем Лаптевым.
Вы заявляли, что хотите создать «конкурента Новой Голландии» в бывших казармах Семеновского полка. Не могли бы Вы рассказать, что это за объект?
У нас один из старейших муниципалитетов в Петербурге — краеведы спорят, в этом или в прошлом году мы должны были отметить 300-летие нашей территории. Три века назад Петр I расквартировал тут лейб-гвардии Семеновский полк. Здесь повсюду были либо казармы, либо полковые церкви.
Тот объект, о котором мы говорим, находится между Загородным проспектом, Гороховой улицей, набережной реки Фонтанки и Бородинской улицей — это большая территория, около 3 гектаров земли. На ней находится несколько зданий, которые остаются в ведении Минобороны — что-то эксплуатируется, что-то нет, а что-то в аварийном состоянии.
Именно два заброшенных здания — по 3000 квадратных метров каждое — мы и хотим реконструировать. Сейчас они не используются и стоят заколоченными. Для Минобороны это непрофильные объекты, которые только лежат дополнительным бременем и требуют денег, даже на поддержание сегодняшнего аварийного состояния.
Что это за здания?
Это казармы 1917 года постройки с богатейшей истории. В молодости тут, к примеру, служил «Красный Бонапарт» — Маршал Тухачевский. Там внутри потрясающие лестницы, сводчатые потолки, словом, элементы архитектуры, которые надо беречь.
Что вы предлагаете сделать?
Наш план можно разделить на две части. Первая — создание историко-патриотического парка, это должна быть историческая локация с богатейшим зеленым ландшафтом. Это направление мы ведем совместно с Центром комфортной среды, который подведомственен Комитету по благоустройству.
Совместно с ним мы организовали конкурс для студентов Государственного архитектурно-строительного университета. В рамках хакатона студенты создали более 50 концепций благоустройства, шесть из которых были представлены широкой публике.
Здесь есть главная сложность: земля на территории имеет три статуса — там есть наши, муниципальные, площади, городские земли и бесхозные участки. В декабре 2023 года мы оформили документы на передачу своих земель городу. Также мы просим город провести аналогичные манипуляции в отношении бесхозных участков. Когда вся территория окажется под контролем города, у Комитета по благоустройству появится основание для разработки проекта парка.
А что со зданиями?
Я вижу следующий алгоритм: Минобороны передает их городу. Поскольку они построены в 1917 году, то они не имеют охранного статуса, это облегчает реставрацию. По идее, социально ориентированный бизнес, который возьмется за реставрацию этих казарм, может надстроить до двух этажей, чтобы расширить площади и окупить затраты на проведение робот.
Лично мне хотелось бы, чтобы одним из условий соглашения была бы организация в одном из зданий музея лейб-гвардии. Мы плотно работаем с Русским Географическим обществом, Российским историческим обществом — есть много экспонатов, которые могли бы составить основу коллекции этого музея.
К тому же мы сотрудничаем с организацией «Память Балтики», которая поднимает исторические артефакты со дна Финского залива. К примеру, сейчас они готовятся поднять фрегат «Аврора» XVIII века, затонувший в ходе русско-шведского сражения у берегов Выборга. В принципе у нас есть задумка разместить его на территории «Семенцов»…
Весь фрегат?!
Да… это было бы здорово. Более того, когда студенты ГАСУ делали свои проекты, я рассказал им о фрегате, и практически во всех работах предполагалось его размещение.
Подождите, целый фрегат XVIII века? Так же, как шведский корабль Vasa в Стокгольме? Такое вообще возможно?
Конечно, здесь есть много условий и сложностей, но мне бы очень этого хотелось бы. Все же существующие общественные пространства, такие как Новая Голландия, заточены в первую очередь на парковую составляющую и общепит. Это очень круто работает, но мне как историку… не хватает в этом истории.
Поэтому мне, скажем, ближе история, которую делают с фортами Кронштадта. Там как раз истории уделяется много внимания. Такой же подход мы хотим реализовать и здесь.
Размещение поднятого со дна корабля XVIII века — это фанатические деньги. Едва ли не большие нужны для перестройки двух зданий начала XX века. Где планируется искать инвесторов?
Да, конечно. Само создание сквера должно будет идти под эгидой города, но для остального нужно привлекать средства инвесторов. Мы работаем над этим — к примеру, там уже есть брандмауэрная стена, мы уже сейчас готовимся разместить граффити, посвященное юбилею Гангутского сражения. Работа это очень большая, и мы нашли социально ответственный бизнес, который готов ее профинансировать.
Но реконструкция зданий это совсем другой масштаб…
Да, конечно, и ясно, что город этого сделать не может. Мы ведем переговоры и на федеральном уровне с достаточно серьезным бизнесом. Как я уже сказал, мы сотрудничаем и с РГО, и с РИО, в которых есть очень влиятельные люди из мира политики и бизнеса.
С кем?
Позвольте, имена я этих людей называть не буду. Прямо сейчас мы находимся на стадии оформления [прав собственности на землю]. Как только мы разберемся с документами, я думаю, мы найдем людей, которые радеют за Петербург и захотят принять участие в восстановлении этой исторической локации.
Вы сравниваете свой проект с Новой Голландией, но, как вы сами сказали, там очень важна коммерческая составляющая. Планируется ли что-то такое в «Семенцах»?
Конечно. Еще раз — эти два здания позволяют сделать не только музей (под него, думаю, хватит примерно 10% общей площади построек), но и прекрасные пространства, в которых можно разместить и деловую зону, и общепит, и арт-пространства.
В Петербурге уже много общественных пространств — и больших, как Новая Голландия или Севкабель, и тех, что поменьше. Почему вы думаете, что ваша концепция заинтересует инвесторов и может привлечь горожан?
Честно, я не думаю, что этот проект, мгновенно взлетит. Да, я согласен, что у нас есть очень крутые места, в том числе те, которые вы упомянули. Мне самому они очень нравятся, я туда вожу детей. Однако давайте будем честными, для такого города, как Петербург, исторических пространств сейчас реально мало.
Есть ли у вас представления о сроках реализации проекта?
Я бы хотел, чтобы в следующем году уже была бы начата работа по проекту исторического парка. На нее закладывается один год обычно, поэтому, я надеюсь, в 2026 году начнется строительство.
Что касается зданий, тут как Господь Бог управит. Но я рассчитываю, что в течение трех лет, пока будут вестись работы по парку, будет осуществлена передача этих зданий городу, что откроет дорогу перед реконструкцией.
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