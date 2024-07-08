В старинных казармах на Фонтанке хотят создать «конкурента Новой Голландии» и установить фрегат XVIII века со дна Балтики!

Вы заявляли, что хотите создать «конкурента Новой Голландии» в бывших казармах Семеновского полка. Не могли бы Вы рассказать, что это за объект?

У нас один из старейших муниципалитетов в Петербурге — краеведы спорят, в этом или в прошлом году мы должны были отметить 300-летие нашей территории. Три века назад Петр I расквартировал тут лейб-гвардии Семеновский полк. Здесь повсюду были либо казармы, либо полковые церкви.

Тот объект, о котором мы говорим, находится между Загородным проспектом, Гороховой улицей, набережной реки Фонтанки и Бородинской улицей — это большая территория, около 3 гектаров земли. На ней находится несколько зданий, которые остаются в ведении Минобороны — что-то эксплуатируется, что-то нет, а что-то в аварийном состоянии.

Именно два заброшенных здания — по 3000 квадратных метров каждое — мы и хотим реконструировать. Сейчас они не используются и стоят заколоченными. Для Минобороны это непрофильные объекты, которые только лежат дополнительным бременем и требуют денег, даже на поддержание сегодняшнего аварийного состояния.