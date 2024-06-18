На дне Ладоги нашли «пиратский корабль»! Что!? Да! Авторы открытия рассказывают, что на самом деле известно о судне и кто такие «невские пираты»

На дне Ладожского озера обнаружен старинный пиратский корабль — новости с такими заголовками появились на страницах многих российских изданий. Пишут, что название находки «Левиафан» и его обнаружили на глубине более 30 метров. Не уж-то все это правда? Какие могли быть пираты на Ладоге? Что на самом деле нашли исследователи, и почему правда еще интереснее любого вымысла. Обо всем этом редакции «Собака.ru» рассказал один из авторов открытия, координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
Ваш проект объявил, что на днях сделал в водах Ладоги важное научное открытие: было найдено затонувшее старинное судно. Как была сделана находка?
С 2021 года наш союз дайверов 1XPEDITION проводит проект «Наследие ладожских глубин». Несколько экспедиций мы провели совместно с Центром подводного наследия Института Археологии РАН и уже более десяти экспедиций с петербургской компанией «Морская геодезия». Специалисты-гидрографы обследуют судоходные пути, в случае если находится что-то интересное, наши водолазы погружаются и проводят осмотр.
Так, в 2019 году мы нашли судно Valamo luostari, которое принадлежало Валаамскому монастырю. Потом было обнаружено несколько барж времен Великой отечественной войны, в прошлом году на месте Дороги жизни было найдено несколько затонувших «Полуторок» («ГАЗ-АА», — один из основных грузовиков Красной армии, использовавшихся для перевозки продовольствия в осажденный Ленинград, — прим. ред.)
Очередная наша экспедиция стартовала около недели назад. Как обычно, гидрографы намечали потенциально интересные цели, которые стоило бы проверить. После чего в дело вступили дайверы, которые уже своими глазами увидели, что на дне лежит корабль.
А что это за судно?
Сейчас очень тяжело сказать. Обычно на корме и на определенных деталях судна бывает написано название. Но нам пока найти его не удалось. Поэтому предположения пока следует делать очень аккуратно. Сейчас с уверенностью можно говорить, что это винтовое судно с паровым двигателем, построенное предположительно в середине–конце XIX века. Его длина где-то 24–26 метров — по тем временам это достаточно немало.
Пока мы сходимся во мнении, что судно связано со Скандинавией. Об этом, в частности, свидетельствует очень интересный барельеф, расположенный на носу судна с изображением Левиафана — персонажа скандинавской мифологии. Еще одно свидетельство в пользу нашей догадки — огнеупорный кирпич шведского производства, и предметы интерьера, сделанные в Финляндии. Все это говорит о том, что судно, с высокой долей вероятности финское.
В своем тексты вы высказываете догадку, что это могло быть пиратское судно. Разве в Ладоге были пираты?
Ну, про пиратский корабль — это, скорее, шутка. Хотя родилась она не на пустом месте — мы читали, что в 1913 году на Неве и Ладоге орудовали какие-то бандиты, которые нападали на торговые суда, их даже называли Невскими пиратами.
Но если говорить серьезно, богатство интерьера говорит нам, что это была, вероятно, дорогая яхта. Возможно, она принадлежало какому-то предпринимателю тех времен, или даже представителю знатного сословия. Во всяком случае у того же императора России было немало подобных прогулочных судов.
Однако окончательное заключение дадут уже археологи Института Археологии РАН. В скором времени мы планируем провести с ними совместную экспедицию, после которой, надеюсь, они смогут сказать более точно.
Дорогая прогулочная яхта? Разве в Ладоге они ходили?
Да, здесь всегда было много судов, в том числе и увеселительных. Хотя озеро это своенравное, суровое — мы читали даже, что многие страховые компании в дореволюционной России отказывались страховать суда, которые двигались по Ладоге.
Причем здесь вполне встречались суда именно такого размера. Тот же Valamon luostari постройки 1862 года, на котором Валаамский монастырь возил паломников, был примерно похож по габаритам.
Как это судно могло погибнуть?
Мы обнаружили следы взрыва парового котла, на 90% причиной катастрофой стало именно это.
Вы писали, что на судне было сделано несколько находок. Что это за вещи? Было ли на нем оружие?
Нет, вооружен он не был — это однозначно гражданское судно. Была найдена керамика, к примеру тарелки, которые могли быть частью бытовой обстановки, а, возможно, элементом интерьера.
Был найден элемент машинного телеграфа, судовой колокол — на котором, вопреки обыкновению, нет названия. Ну и мелкие детали интерьера: бутылки, посуда, которые, однако же, подтверждают, что это точно не какое-то монастырское судно, а дорогая вип-яхта своего времени. К примеру, я упоминал огнеупорный кирпич шведского производства, он остался от камина, который был установлен на судне.
Что будет с этим судном дальше?
Как я и говорил, точку в вопросе его принадлежности должны будут поставить специалисты из Института Археологии РАН. Мы передадим объект им, после чего они примут окончательное решение. До этого времени координаты находки будут держаться в секрете — увы, наравне черными археологами встречаются еще и черные дайверы.
В целом, не думаю, что его поднимут на поверхность. Среди материалов преобладает дерево, поэтому при такой операции оно с высокой долей вероятности просто рассыпется в труху. Возможно, после обследования оно будет объявлено подводным музеем или памятником.
А как все же ученые надеются воссоздать историю судна?
Есть масса вариантов — судовые архивы, записи о кораблекрушениях. Такие материалы хранятся как в Петербурге, так и в Финляндии. Кроме того, у нас есть важная зацепка — барельеф, по нему, я надеюсь, нам удастся отыскать информацию и даже технический паспорт судна.
Ну, а если все эти поиски ни к чему не приведут, есть радиоуглеродный анализ, который позволит определить возраст древесины, что даст нам хотя бы примерную датировку его постройки.
Как вы думаете, много ли тайн еще скрывает Ладога? Есть ли шанс найти еще более роскошное судно или даже сокровища?
Я думаю, что сейчас на дне озера по меньшей мере сотня затонувших объектов: и времен Великой Отечественной войны, и Советско-Финской, и относящиеся к более глубокой древности.
Максимальные глубины озера — порядка 320 метров. Все эти пространства еще только предстоит обследовать, так что я уверен, что нас ждут еще даже более интересные объекты. Во всяком случае без веры, без мечты нет смысла этим заниматься.
А вы работаете только в Ладоге?
Нет, наш союз дайверов 1XPEDITION состоит энтузиастов из Орла, Воронежа, Москвы, сейчас к нам подключаются наши друзья из Петербурга. Все это профессиональные водолазы и, к слову, профессиональные подводные операторы — это очень важно, ведь, чтобы предоставить археологам необходимую информацию, нужно обеспечить их качественной съемкой, что очень непросто в мутных ладожских водах.
Помимо Ладоги мы работаем в Баренцевом море, в Тихом океане, в районе Камчатки. В 2022 году нами было локализовано место гибели брига Юнона. Также мы ведем поиски полярного исследователя Владимира Русанова в Карском море. Так что поиски мы ведем практически по всей стране.
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