На дне Ладоги нашли «пиратский корабль»! Что!? Да! Авторы открытия рассказывают, что на самом деле известно о судне и кто такие «невские пираты»

Ваш проект объявил, что на днях сделал в водах Ладоги важное научное открытие: было найдено затонувшее старинное судно. Как была сделана находка?

С 2021 года наш союз дайверов 1XPEDITION проводит проект «Наследие ладожских глубин». Несколько экспедиций мы провели совместно с Центром подводного наследия Института Археологии РАН и уже более десяти экспедиций с петербургской компанией «Морская геодезия». Специалисты-гидрографы обследуют судоходные пути, в случае если находится что-то интересное, наши водолазы погружаются и проводят осмотр.

Так, в 2019 году мы нашли судно Valamo luostari, которое принадлежало Валаамскому монастырю. Потом было обнаружено несколько барж времен Великой отечественной войны, в прошлом году на месте Дороги жизни было найдено несколько затонувших «Полуторок» («ГАЗ-АА», — один из основных грузовиков Красной армии, использовавшихся для перевозки продовольствия в осажденный Ленинград, — прим. ред.)

Очередная наша экспедиция стартовала около недели назад. Как обычно, гидрографы намечали потенциально интересные цели, которые стоило бы проверить. После чего в дело вступили дайверы, которые уже своими глазами увидели, что на дне лежит корабль.