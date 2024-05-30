Мастер-план туристического кластера «Горская» в Приморском районе собираются разработать до конца июня

«Работы планируется завершить в I полугодии 2024 года. Старт проектирования по ряду объектов туристической инфраструктуры планируется начать к концу этого года. Проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры запланировано на 2025 года», — уточнили для «Ведомостей Северо-Запад» в пресс-службе «Туризм.РФ», которая ведет разработку мастер-плана совместно с инвестором.

Напомним, что на территории бывшей промзоны на берегу Финского залива построят всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Соглашение о создании туристического кластера в «Горской» подписали на ПМЭФ-2022 Смольный, «Туризм.РФ» и «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

Будущий кластер займет около 160 га. Завершить строительство должны к 2030 году. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 210 млрд рублей, из них 165 млрд рублей вкладывают частные инвесторы в создание объектов туристской инфраструктуры. Еще 45 млрд рублей выделяют из федерального и регионального бюджетов. Кто именно входит в состав этих инвесторов, Смольный не раскрывает, но известно, что концепцию проекта создавали совместно с ПАО «Газпром».