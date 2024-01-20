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Урбанистика

В Петербурге появится круглогодичный морской курорт «Горская» за 165 миллиардов рублей

Он будет готов к 2030 году. Объект построят на 130 га между КАД, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Там планируется возвести многофункциональный развлекательный центр, объекты общественно-делового пространства, туристской и спортивной инфраструктуры.

Sofin Aleksandr/shutterstock

По словам председателя комитета по инвестициям Петербурга Ивана Складчикова в проект инвестируют 165 миллиардов рублей. «Мы продолжаем заниматься круглогодичным морским курортом «Горская». Все необходимые подготовительные процедуры проведены. Уже в разработке находится проект планировки территорий. Проект планируется реализовать до 2030 года», — заявил чиновник на пресс-конференции ТАСС.

Вице-губернатор Николай Линченко добавил, что график строительства и распределение инвестиций со стороны федерального центра будут утверждены после совещания с президентом РФ. Проект также предполагается включить в федеральный мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург». При его формировании будут спрогнозированы турпотоки и учтены варианты планирования инфраструктуры.

В конце прошлого года в Ленобласти собираются расширить и реконструировать детский лагерь «Зеркальный». На эти цели собираются потратить порядка 25 млрд рублей.

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