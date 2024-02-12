В круглогодичный петербургский курорт «Горская» могут вложить более 200 млрд рублей инвестиций

«Рассматривается привлечение федерального и регионального софинансирования. На 179 га планируется построить курортный город, рассчитанный на отдых более 1,3 млн человек в год. Предполагается создание морского курорта со всесезонным бассейном, водными аттракционами, гостиничными номерами, яхт-клубом и мариной», — рассказал для «Делового Петербурга» председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков.

По его словам, формирование нового курортного кластера в Приморском районе позволит увеличить турпоток, что поможет развивать регион и позволит Петербургу закрепиться в числе ведущих рекреационных центров страны.

«Количество этапов сейчас уточняется, завершить проект планируется до 2030 года. Сейчас продолжается работа по вовлечению площадки "Горская" в инвестиционный оборот. Подписана дорожная карта между комитетом по инвестициям, АО "Корпорация Туризм.РФ" и Яхт-клубом Санкт-Петербурга. Инвестору предоставлен земельный участок для строительства объекта водного спорта. В генплан Петербурга внесены изменения, которые позволят создать объекты кластера. Ведется проектирование», — добавил чиновник.

Напомним, в конце января стало известно, что в Петербурге появится круглогодичный морской курорт «Горская». Уже в разработке находится проект планировки территорий. Проект также предполагается включить в федеральный мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург». При его формировании будут спрогнозированы турпотоки и учтены варианты планирования инфраструктуры.