Игорь Водопьянов собирается построить офисы на Свердловской набережной

Площадь каждого корпуса будет чуть более 30 тысяч квадратных метров (без учета паркингов). Разрешение на строительство новых зданий уже выдали, но возводить что-то на девелопер планирует только после договоренности с будущими арендаторами.

«Идеальный вариант — набрать пул арендаторов на половину», — рассказал генеральный директор УК «Теорема» Борис Жуков для «Делового Петербурга».

Он также добавил, что сейчас строить новые площади без конкретного заказчика при текущих ставках по кредитам нецелесообразно. На строительство объектов может уйти около трех лет, говорит он.

Уже сейчас общая площадь бизнес-центров в составе «Полюстрово» составляет 110 тысяч квадратных метров. Объект полностью сдан в аренду, он ориентирован на IT-сектор. Напомним, что «Тинькофф» откроет крупнейший IT-хаб на 2,5 тысяч сотрудников. Головной офис компании разместят на Свердловской набережной, 44 в бизнес-центре класса A Ferrum II.