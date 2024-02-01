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Урбанистика

В Петербурге откроют крупнейший IT-хаб на 2,5 тысяч сотрудников

Центр разместят на Свердловской набережной, 44. Он разработан по концепции «город в городе». А инфраструктура вокруг пространства заполнится кафе, ресторанами, заправками для электромобилей, workout-зона, велопарковкой, автомойкой, детским садом, начальной школой, а также прудом с оборудованной зоной отдыха.

БЦ «Феррум»

Новый IT-хаб рассчитан на 2500 сотрудников. Основными элементами центра станут: рабочие зоны в формате гибкого офиса, которые можно трансформировать под потребности разных команд, зоны отдыха и зоны решения бытовых вопросов.

Стало известно, что Тинькофф подписал соглашение с петербургской девелоперской компанией УК «Теорема» о долгосрочной аренде бизнес-центра класса A Ferrum II, в котором разместится головной IT-хаб компании в Петербурге.

Офисное здание площадью 30 тысяч квадратных метров расположено в составе бизнес-парка «Полюстрово» на Свердловской набережной, 44. Здание Ferrum II уже построили, сейчас там ведут работы по ремонту помещений. В планах сделать пространство местом притяжения IT-сообщества. Компания планирует перевозить сотрудников в 2025 году.

Как девелопер Игорь Водопьянов в тандеме с Сергеем Чобаном построил cенсационный бизнес-центр «Феррум» (первое здание в России из кортен-стали!)

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