В Петербурге откроют крупнейший IT-хаб на 2,5 тысяч сотрудников

Новый IT-хаб рассчитан на 2500 сотрудников. Основными элементами центра станут: рабочие зоны в формате гибкого офиса, которые можно трансформировать под потребности разных команд, зоны отдыха и зоны решения бытовых вопросов.

Стало известно, что Тинькофф подписал соглашение с петербургской девелоперской компанией УК «Теорема» о долгосрочной аренде бизнес-центра класса A Ferrum II, в котором разместится головной IT-хаб компании в Петербурге.

Офисное здание площадью 30 тысяч квадратных метров расположено в составе бизнес-парка «Полюстрово» на Свердловской набережной, 44. Здание Ferrum II уже построили, сейчас там ведут работы по ремонту помещений. В планах сделать пространство местом притяжения IT-сообщества. Компания планирует перевозить сотрудников в 2025 году.