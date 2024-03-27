Пеньковые склады на Тучковом буяне собираются переделать под мультимедийное пространство

«Скорее всего, это будет интерактивное, мультимедийное пространство, без архивных экспонатов. Сейчас только самое начало разработки. Мы находимся на стадии дискуссии. Попросили сделать три варианта развития этого места, чтобы можно было выбрать», — сообщил гендиректор городского «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин для «Фонтанки».

Выставочное пространство будет в Шофном корпусе Пеньковых складов. Петербургский союз архитекторов предложил сделать в здании музей советского и российского градостроительства. В документации сказано, что отдельно будет пространство для временных выставок, посвященных разным аспектам истории архитектуры.

На сайте госзакупок сказано, что был объявлен тендер на разработку концепции на 3,9 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили еще в начале марта, с того момента он приступил к необходимым работам. Срок исполнения обязательств назначен на 31 мая, но с возможностью перенести эту дату на более позднее время.

Напомним, «Тучков буян» снова хотят сделать парком вместо судебного квартала. Комиссия по изменениям в Генплан сначала отложила соответствующую заявку, однако потом все-таки одобрила ее. Это следует из протоколов заседаний, опубликованных на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.