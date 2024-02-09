Как устроена выставка «Модуляции: свет, звук, движение» от Русского музея и центра Art & Science ИТМО?

Кто придумал проект «Модуляции»?

Выставка проходит в одной из кордегардий — на Инженерной улице, 10. Это рядом с цирком на Фонтанке (не идите по ошибке в сам Михайловский замок!). Здесь располагается центр музейной педагогики Русского музея.

Свои работы для проекта предоставили Надежда Бей, Кира Вайнштейн, Николай Голиков, Кира Горшкова, Олег Гудачев, Екатерина Кулакова, Мария Купцова, Александра Михайлова, Марина Музыка, Андрей Свибович, Дарья Смахтинова, Алина Федотова и другие. Также показывают цифровые произведения совсем юных художников, которые с помощью нейросети смогли сделать их в стиле мастеров прошлого — импрессионистов, передвижников или титанов эпохи Возрождения.

Кураторами проекта выступили ведущий методист центра музейной педагогики Русского музея Анна Пейчева, руководительница кураторского отдела Art & Science ИТМО Христина Отс и музыкант Сергей Костырко.

Художники, практикующие art & science, подготовили аудиовизуальные, интерактивные и иммерсивные инсталляции, био- и видео-арт. Вместе это три этажа концентрированного технологического опыта, замешанного на синергии искусства и науки. Еще 50 лет назад было невозможно представить, что нечто подобное покажут в Русском музее. Как отмечают организаторы, это своего рода прецедент, который меняет представления о музее и дает дорогу новым практикам.