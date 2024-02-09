Как устроена выставка «Модуляции: свет, звук, движение» от Русского музея и центра Art & Science ИТМО?

В Восточном павильоне Михайловского замка открылась выставка звуковых и визуальных арт-объектов. Здесь можно послушать грибной эфир в 3D, увидеть глиняные слепки с поверхности скал Антарктики, включить визуализацию любви, отвращения или гнева (опыт синестезии!), а также устроить полезную дискотеку микроводорослям Chlorella Vulgaris, которые точно переживут нас всех и любой апокалипсис. Главный вопрос, который ставят художники, — где же место человека в современном технологическом мире? Или точнее: какая экзистенциальная трансформация нам предстоит?
Кто придумал проект «Модуляции»?
Выставка проходит в одной из кордегардий — на Инженерной улице, 10. Это рядом с цирком на Фонтанке (не идите по ошибке в сам Михайловский замок!). Здесь располагается центр музейной педагогики Русского музея.
Свои работы для проекта предоставили Надежда Бей, Кира Вайнштейн, Николай Голиков, Кира Горшкова, Олег Гудачев, Екатерина Кулакова, Мария Купцова, Александра Михайлова, Марина Музыка, Андрей Свибович, Дарья Смахтинова, Алина Федотова и другие. Также показывают цифровые произведения совсем юных художников, которые с помощью нейросети смогли сделать их в стиле мастеров прошлого — импрессионистов, передвижников или титанов эпохи Возрождения.
Кураторами проекта выступили ведущий методист центра музейной педагогики Русского музея Анна Пейчева, руководительница кураторского отдела Art & Science ИТМО Христина Отс и музыкант Сергей Костырко.
Художники, практикующие art & science, подготовили аудиовизуальные, интерактивные и иммерсивные инсталляции, био- и видео-арт. Вместе это три этажа концентрированного технологического опыта, замешанного на синергии искусства и науки. Еще 50 лет назад было невозможно представить, что нечто подобное покажут в Русском музее. Как отмечают организаторы, это своего рода прецедент, который меняет представления о музее и дает дорогу новым практикам.
Александр Боровский
заведующий отделом новейших течений Русского музея
«Искусство обладает уникальным ресурсом выживаемости. Изобретение фотографии, как казалось многим современникам, вытеснит изобразительное искусство. С кинематографом были связаны такие же опасения. Изобразительное искусство не только не сдало позиции, но и обогатило свой арсенал за счет новых технологий.
Выставочный проект показывает, что молодые авторы их активно осваивают: виртуальные практики, 3D-сканирование, нейросети. Экспозиция внушает уверенность в том, что в перспективе владение новым техноязыком войдет в обязательную программу обучения художника. Новые медиа будут такими же обязательными инструментами, как карандаш и кисть».
Что можно увидеть на выставке?
На первом этаже зрителя встречает работа Киры Вайнштейн и Николая Голикова, в которой химическая реакция Бриггса-Раушера преобразована в звук — рядовой природный процесс становится художественным творчеством.
На втором этаже с несколькими выставочными залами разместили, например, инсталляцию с роботизированными мухобойками, реагирующими на человека (то ли зрителя хотят прихлопнуть, то ли это аплодисменты в его честь); VR-исследование о скрытой жизни грибов; проект «SOS: Sound of Survival» — интерактивный био-объект, позволяющий позитивно влиять на жизнь водорослей с помощью звуковых волн (когда вы еще напрямую «пообщаетесь» с ними?); девять экранов, на которых фильм об испытаниях первой советской атомной бомбы преобразован в электронно-аналоговую волну и разрушен до вида глитчей.
Третий этаж отдан инсталляции «Oasis 2.0» — аудиовизуальному размышлению-панораме об основах научного метода и восприятии времени, который стал итогом 45-дневного пребывания художницы и океанолога Алины Федотовой на станции «Прогресс» в Восточной Антарктиде, где она изучала холмы Ларсеманн.
Христина Отс
руководительница кураторского отдела центра Art & Science Университета ИТМО
«Когда мы придумывали тему выставки, показалось важным проследить генеалогию. Поэтому выбрали аудиовизуальные практики — то, что уже в принципе устоялось в системе искусства, но еще продолжает развиваться и изменяться благодаря новым методам, научным и технологическим открытиям. И здесь представлены проекты, которые используют так или иначе свет, звук и движение — как эти вещи могут развиваться вместе, друг друга дополнять или трансформировать.
Мы постарались собрать художников, которые в этом направлении уже задают некий канон, и совместить их с более молодыми авторами».
Комплексный подход
Анна Цветкова, заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности, отмечает: очень важно, что проект получился многокомпонентным. Подготовлена насыщенная образовательная программа: лекции Олеси Туркиной, Алексея Бойко, Анастасии Карловой и Марии Салтановой, экскурсии с экспертами, арт-медиации, кинопоказы и перформансы.
В рамках выставки весной на онлайн-платформах опубликуют цикл лекций, которые записывали со специалистами Русского музея, ИТМО и Новой сцены Александринского театра, а параллельно с этим стартуют курсы повышения квалификации для сотрудников музеев России.
Перформанс InsideOut.Imprint с Настасьей Хрущевой
10 февраля в рамках выставки пройдет аудиовизуальный перформанс InsideOut.Imprint («Отпечатки внутреннего»), для которого художники разработали экспериментальную логику создания арт-объектов. Они делают «отпечатки» переживаемого композитором музыкального произведения. Музыка кодируется в виде цифровых слепков. А цифровые объекты приобретают тактильность в форме керамических скульптур.
На перформансе композитор Настасья Хрущева, с закрепленными на голове нейродатчиками, исполнит на фортепиано фрагменты из своих «Русских тупиков» и «Книги печали и радости» — это новая академическая музыка с широкой эмоциональной амплитудой. Сенсоры передадут информацию о мозговой активности компьютеру. Медиахудожник в реальном времени декодирует ее в визуальные паттерны, которые затем превратят в физический объект из фарфора. Так музыкант и зритель максимально свяжутся на эмоциональном уровне. А граница между абстрактным и материальным почти исчезнет.
Выставка «Модуляции: свет, звук, движение» проходит в Восточном павильоне Михайловского замка до 10 марта.
Кураторы — Анна Пейчева, Христина Отс, Сергей Костырко.
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